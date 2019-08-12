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Bu haber 12 Ağustos 2019 16:14:38 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Komşu Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı

Şanlıurfa’da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da Komşu Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı

- Şanlıurfa’da Komşu Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı



 

Bıçakların Kullanıldığı Kavgada 5 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Komşu olan A. ve Ö. aileleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 


Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. 


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. 



Editör: Bahar Yüksel
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