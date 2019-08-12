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Bu haber 12 Ağustos 2019 20:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Fatma Betül Sayan Kaya: Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya: Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz

Soylu, Ak Parti Eyüp İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bayramlaşarak salonda bulunan çocuklara da bayram harçlığı verdi. Bayramlaşma toplantısına AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP Eyüp Sultan ilçe teşkilatı katıldı. 



 

"Yüzde 32'lik azalma var"

Bayram öncesinde trafikte tedbirler aldıklarını ifade eden Soylu, "Biraz önce sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilmek ve gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye emanet etmektir. Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Bu önemli bir rakam. Bayramda yollarımızda neredeyse 10 km'de bir denetim ve tedbirlerimizi ortaya koyduk. Dönerken de bunu sağlayacağız ve devam edeceğiz. Özelikle kazaların olmaması için büyük çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. 




 

"Dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz"

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Kaya,  "Ben de artık bir Eyüplü'yüm. Komşuyuz. Seçim çalışmalarında da birlikte çalıştık. Bundan sonra Eyüp'teki tüm gönüllere dokunmak üzere birlikte çalışacağız. Dünyanın 4 bir yanında huzurun, refahın hakim olması için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışıyoruz. AK Parti teşkilatı, milletin ve mazlumların umudu olmuş bir siyasi hareket. Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz. Allah'ın izniyle, teşkilatımızın gayretleriyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bizi nice bayramlara birlikte eriştirsin" dedi.





Editör: Bahar Yüksel
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Fatma Betül Sayan Kaya: Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz
Fatma Betül Sayan Kaya: Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm mazlumların umuduyuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz" dedi.
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