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Bu haber 12 Ağustos 2019 17:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Ailesi ile gittiği kaplıcada koşarak havuza girmek isteyen 10 yaşındaki çocuk havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

- 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu 
- Heyecanla havuza koşan çocuk düştüğü havuzda boğulma tehlikesi atlattı 


 

Dengesini Kaybeden Çocuk Havuza Düştü

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde bulunan Yeni Kaplıca Erkekler Hamamı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Bursa'ya gelen Aslantatar ailesinden baba ve oğlu kaplıca suyuna girmek istedi. Ailenin 10 yaşındaki çocuğu Yunus Emre Aslantatar, kaplıca havuzuna girmek için babasını beklemeye başladı. Sabırsızlanan Aslantatar, babası giyinme kabininde hazırlanırken koşarak havuzun bulunduğu hamama gitti. Dengesini kaybedip havuza düşen küçük çocuk suyun üstüne çıkamadı. Çevredekilerin yüzdüğünü sandığı çocuk çırpınmaya başlayınca, hamamdaki vatandaşlar hemen havuza girerek çocuğu çıkardı. Aslantatar’ın haberini alan ailesi kaplıcaya koştu. Çocuğun annesi ve büyükannesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. 



 

Çocuğun Sağlık Durumu Ciddi

İlk müdahalesi havuzdaki vatandaşlar tarafından yapılan Aslantatar, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülerek burada tedavisine devam edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk ambulanstaki müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan küçük çocuk hayata geri döndürülerek Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Aslantatar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 




Editör: Bahar Yüksel
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​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ailesi ile gittiği kaplıcada koşarak havuza girmek isteyen 10 yaşındaki çocuk havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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