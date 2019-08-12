​Amerikan Askerleri Suriye Savaşı İçin Şanlıurfa’dalar

Şanlıurfa'da Müşterek Harekât Merkezi Kuruldu

- ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akçakale'deABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekât Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle Akçakale ilçesine gitti.Editör: Bahar Yüksel