-​Diyarbakır’da 3,6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İller Uyarıldı

Diyarbakır’da Deprem

Çevre İller Uyarıldı

-​Diyarbakır’da 3,6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İller UyarıldıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi Taşköprü Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.Diyarbakır’da meydana gelen depremden sonra yetkililer uyarıda bulundu. Şiddeti çok büyük olmasa da artçıların olabileceği konusunda vatandaşların dikkatli olmaları ve özellikle çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların da gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.Editör: Bahar Yüksel