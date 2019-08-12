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Bu haber 12 Ağustos 2019 12:20:08 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin’in Ev Sahipliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in ev sahipliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Erin’in Ev Sahipliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Valilik Şeref Salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Abdullah Erin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 



Basın aracılığıyla tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Vali Erin, “Mübarek günlerdeyiz, önemli bayramlarımızdan birini daha büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. Allah Kurban Bayramını hem Şanlıurfa için hem milletimiz için hem de İslam alemi için hayırlara vesile kılsın. Coğrafyamızda ve dünyada Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı birçok yerde sıkıntılar var. Bu bayramın da Müslüman âlemi üzerindeki sıkıntıların azalmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. 



 

Erin, Trafik Konusunda Uyarıda Bulundu

Bayramda oluşacak yoğun araç trafiği konusunda uyarılarda bulunarak açıklamasına devam eden Vali Erin, “Biliyorsunuz bakanlığımızın trafikle ilgili başlattığı kampanyalar var. Bayramlaşmak üzere sevdiklerimizin yanına gerek giderken gerek dönerken vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami derecede riayet etmelerini bekliyoruz. Emniyet kemerlerini mutlaka taksınlar, sürat yapmasınlar. Varacağımız yere yarım saat geç gidelim ama selametle gidelim. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. 




 

Erin, Şehit Ailelerini Unutmadı

Valilikte gerçekleşen bayramlaşma programından sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada görevli askerlerle de bayramlaşan Vali Erin, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle Polisevinde bayramlaştı. Şehit ailelerini de unutmayan Vali Erin, Şehit Ferdican Altunkaş, Şehit Ümit Yolcu ve Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan’ın ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. 





Editör: Bahar Yüksel

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