Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Ağustos 2019 11:20:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Babasını Yatakta Yakalattı! Film Gibi Cinayete 2 Tutuklama

İşbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı. Anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​Babasını Yatakta Yakalattı! Film Gibi Cinayete 2 Tutuklama

-Film Gibi Cinayete 2 Tutuklama


 

Babamız Seni Aldatıyor Dedi, Anneleri Gözü ile Görmek İstedi

Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. (32) kardeşi Mehmet T. (25) babası Ramazan T.'nin (59) annesi Saliha T.'yi (52) aldattığını öğrenince annelerine "Babamız seni aldatıyor sık sık kadınlarla birlikte oluyor bu adamdan boşan" dediler. Ancak anne "Gözümle görmek istiyorum onun bir de yüzüne tükürmek istiyorum" dedi. 




 

Trans Birey ile Anlaşma Yaptılar

Bunun üzerine Hakan T. 2 ay kadar önce görüşmeye başladığı trans birey Ercan Z.'ye "Bir adam var kadınlara çok düşkün sana telefon numarasını vereceğim bununla görüş sonrada evine çağır" dedi. Ercan Z.'de kabul edip Ramazan T.'yi arayarak onunla irtibata geçti. Bu konuşmaları da ses kaydı alıp Hakan T.'ye gönderdi. Hakan T.'de konuşmaları annesine dinletti. Anne Saliha T. ise telefondaki sesin kocasına ait olduğunu anlayınca, onu bu kadınla basıp yüzüne tükürüp "Allah belanı versin" demek istiyorum dedi. 



 

Kocasını Trans Bireyle Basan Kadın Fenalık Geçirdi

Hakan T. bunun üzerine trans bireye 9 Ağustos günü Ramazan T.'ye akşama evinde randevu vermesini istedi. Ercan Z. bunu gerçekleştirince anne ve iki oğlu Hakan T. ile Mehmet T. babalarını takip edip eve gitti. Bir süre bekledikten sonra anne ve iki oğlu içire girdi. Eve girdiklerinde trans bireyin yarı çıplak Ramazan T'nin ise tamamen çıplak olduğunu gördüler. Saliha T. kocasının yüzüne tükürüp bağırdıktan sonra elindeki odunla kocasına vurup fenalık geçirdi. Bu sırada oğlu Mehmet T. babasını bacağından bıçakladı. Bıçak atar damara geldiği için kanama fazla olunca anne daha da fenalaşınca Hakan ve Mehmet T. annelerini de alarak olay yerinden kaçtı. Ercan Z. ise sağlık ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan T.'nin hayatını kaybettiğini belirleyip polise haber verdi. 



 

Kocasına Odunla Vurmuş

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede cinayeti Mehmet T.'nin işlediğini planı ağabeyi Hakan T.'nin yaptığını, annenin de olay yerine gelerek kocasına odunlu vurduğunu, aileye Eracan Z.'nin de yardım ettiğini belirledi. 




 

Kocamı Öldürmek İstemedim, Yüzüne Tükürmek İstedim

Polis yaptığı operasyonlarla Saliha T., Mehmet T. ve Ercan Z.'yi gözaltına aldı. Hakan T.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan Saliha T. kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dediği öğrenildi. 
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Kurban Pazarından 400 Bin TL’lik Hırsızlık
Kurban Pazarından 400 Bin TL’lik Hırsızlık
Kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.
​Kestiği Ağacın Altında Kaldı, Cesedi 4 Gün Sonra Bulundu
​Kestiği Ağacın Altında Kaldı, Cesedi 4 Gün Sonra Bulundu
4 gündür kayıp olan adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.
​Küçük Kız Çocuğuna Taciz Etti! Mahalleli Tarafından Öldüresiye Dövüldü
​Küçük Kız Çocuğuna Taciz Etti! Mahalleli Tarafından Öldüresiye Dövüldü
Küçük kız çocuğuna taciz iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövülürken özel harekât polislerinin desteği ile şahıs mahalleden çıkartılıp gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı
Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki araç ile bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 14 kişi yaralandı.
​Babasını Yatakta Yakalattı! Film Gibi Cinayete 2 Tutuklama
​Babasını Yatakta Yakalattı! Film Gibi Cinayete 2 Tutuklama
İşbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı. Anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Denize Giren Oyuncu Boğularak Can Verdi
​Denize Giren Oyuncu Boğularak Can Verdi
Kim Yapım tarafından çekimleri devam eden “Randıman” filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan denizde boğularak hayatını kaybetti.
​Kıyma Çekme Tartışmasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
​Kıyma Çekme Tartışmasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
İki kasap arasında kıyma çekme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
​400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
​400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde yaklaşık 400 kişi kurban keserken hastanelik oldu. En fazla kesik olayı 172 rakamıyla Rize ilinde yaşanırken en az kesi ise 12 rakamıyla Giresun’da meydana geldi.
​Rusya’dan Google’a Uyarı
​Rusya’dan Google’a Uyarı
Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’dan ülkede devam eden “yasa dışı protestolarla” ilgili reklam yapmayı bırakmasını istedi.
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı.
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı.
Kurban Pazarından 400 Bin TL’lik Hırsızlık
Kurban Pazarından 400 Bin TL’lik Hırsızlık
​Mirkelam, Bayram Süresi Boyunca Tüm Halka Ücretsiz Yaptı
​Mirkelam, Bayram Süresi Boyunca Tüm Halka Ücretsiz Yaptı
​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Hamamda Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Bahçeli’den Şanlıurfa’ya Gelen Amerikan Askerleri Açıklaması
​Bahçeli’den Şanlıurfa’ya Gelen Amerikan Askerleri Açıklaması
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:01
Güneş
05:31
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:29
Yatsı
20:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿