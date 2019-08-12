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Bu haber 12 Ağustos 2019 10:20:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Denize Giren Oyuncu Boğularak Can Verdi

Kim Yapım tarafından çekimleri devam eden “Randıman” filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan denizde boğularak hayatını kaybetti.

​Denize Giren Oyuncu Boğularak Can Verdi

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Küçük Ev mevkisinde denize giren Gülkan Kan bir anda gözlerden kayboldu. 



 

Belediyenin Jet Ekibi Kurtardı

Yaklaşık yarım saat denizin içerisinde dalgalarla boğuşan genci Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı jet aki ekibi kurtararak karaya çıkardı. Durumu ağır olan genç acil servis ekibinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülkan Kan kurtarılamadı.




 

Bayram Nedeniyle Çekimlere Ara Verilmişti

Ekibin bayram nedeniyle çekimlere ara verdiği ve bu gün Gülkan Kan'ın da denize girmek istediği öğrenildi.  





Editör: Bahar Yüksel
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