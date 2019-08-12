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Bu haber 12 Ağustos 2019 08:13:02 Tarihinde eklenmiştir.

​İntihar Etmek İçin Üst Geçitten Atlayan Şahsı Araba Ezdi

intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.

​İntihar Etmek İçin Üst Geçitten Atlayan Şahsı Araba Ezdi

-​İntihar Etmek İçin Üst Geçitten Atlayan Şahsı Araba Ezdi



 

Üst Geçitten Yola Atlayan Genci Araba Ezdi

Olay, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan Sayım Aras (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı. O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmezken, araç gencin üzerinden geçti. Sayım Aras olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. 








 

Yakınlardan Biri De Üst Geçitten Atlamak İstedi

Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen yakınlarından biri de üst geçitten atlamak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak indirildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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