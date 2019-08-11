​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı.Bayramların, insanlar arasında kucaklaşma ve paylaşma günü olduğunu mesajında dile getiren ŞUTB Başkanı Mehmet Kaya şunları söyledi;"Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Yüzyıllardır dinimizin gereği ve farzı olan bayramlarımızı güzel bir şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. İslam Aleminin en önemli iki bayramından birisi olan Kurban Bayramının insanlar arasında önemi hem maddi hem de manevi olarak çok büyüktür. Bu bayramlar, veren elin alan elden daha üstün olduğu, sevgi ve saygı çerçevesinde insanların kucaklaştığı, gönüllerin birleştiği günlerdir. Yetimin, öksüzün, ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğü, sevinç ve kıvanç dolu bayramlardır. İnsan olarak, vazifelerimizi yerine getirmeliyiz. Böylelikle bayramlarımız daha da pekişecek ve gönüllerde yer edinmiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfalı hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutlar, maddi ve manevi güzelliklere vesile olmasını dilerim."Editör: Ahmet Şen