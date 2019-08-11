​Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Partileri İçin Düzelenen Anket

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Partileri İçin Düzelenen AnketMeclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre, iki yeni partinin de kurulması durumunda Ali Babacan’ın yüzde 8, Ahmet Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ön görülüyor.AKP’den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen iki isimden de bu hafta açıklamalar geldi. Eski Bakan Ali Babacan, “Çalışmaları arkadaşlarla başlattık” derken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da “Çalışmaya başladık. Belli bir noktaya geldi” dedi.Gazete Duvar'ın haberine göre, her iki parti kuruluşu için de sonbahar ayları işaret edilirken ilk kamuoyu anketleri de gelmeye başladı. Meclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre, bugün seçim olsa AKP yüzde 39, CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1, MHP 9.9 görünüyor.Olası iki partinin kurulması durumunda ise Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ön görülüyor.Yeni oluşumlara en çok oy 4-5 puanla AKP’den geliyor.Habere göre, İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüşler görülüyor.BİRGÜNEditör: Ahmet Şen