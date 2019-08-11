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Bu haber 11 Ağustos 2019 10:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi Değişiyor mu?

​Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi planlanan şekliyle yapılmaması, mahalle sakinleri, esnaf ve diğer vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. İpekyol'da köprülü kavşağın olanlandığının dışında yapılması sosyal medyada da vatandaşların eleştirisine konu oldu.

Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi Değişiyor mu?

Karakoyun Projesi Değişiyor mu?


Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi planlanan şekliyle yapılmaması, mahalle sakinleri, esnaf ve diğer vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. İpekyol'da köprülü kavşağın olanlandığının dışında yapılması sosyal medyada da vatandaşların eleştirisine konu oldu. 



 

Çalışmalar Yaklaşık 2 yıldır Sürüyor

Şanlıurfa'da tarfik yoğunluğun en fazla olduğu yerlerin başında gelen  İpekyol Bulvarında çalışmalara başlamadan önce projenin resim ve görüntüleri gerek sosyal medya üzerinden gerekse de köprü ile ilgili belediyenin yapmış olduğu basın toplantılarında vatandaşlara tanıtılmış ve bu projenin gerçekleşmesi sonucu yoğunluğun yaşandığı bu bölge tarihin en rahat trafiğini yaşayacaktı. 

 Yaklaşık iki yıldır çalışmalar sürüyor ancak yetkili firma olması gerken performansı göstermediği için çalışmalar bugüne kadar geldi. 

Belediye seçimleri sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zaynel Abidin Beyazgül köprü konusunda tüm imkanlarını seferber ederek geciken projeye el koydu ve çalışmaları hızlandırdı. Yaklaşık iki gün önce asfalt çalışması bitti diye basını proje hakkında bilgilendirdi.



 


Vatandaşlar Sosyal Medya Üzerinden Köprü Hakkında Eleştirilerde Bulundular

Söz konusu proje, belirlenen tarihte bitirilemeyince vatandaşlarıntepki göstererek körünün projesinin değişip değişmediğini ve bitiminin ne zaman tamamlanaağı konusunda sorular sordular. Yaklaşık iki yıldır çalışma dolayısıyla mağdur olan vatandaşlar köprünün bir an evvel bitmesini iade ettiler.  Adeta yılan hikayesine dönen çalışmaların uzaması vatandaşları çileden çıkardı.




 

Proje Değişti mi?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin asfaltlama işi bitti diye yaptığı açıklamanın ardından kafalarda soru işareti meydana geldi. Proje değişiyor mu?  Asfaltlama çalışmaların yapıldığı ve yolun trafiğe açıldığı İpekyol'da köprülü kavşağın olmadığını gören vatandaşlar, sosyal medyadan Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Proje ile ilgili vatandaşların hayal kırıklığına uğradığını belirten yorumlarda, "Projede asma yol ve köprülü kavşağın yapılacağı belirtilmişti. Ancak düz bir yol yapıldı ve bu yol trafiğe açıldı. Madem köprülü kavşak yapılmayacaktı, o halde çalışmalar neden bu kadar uzadı!" ifadeleri kullanıldı.


  

Editör: Ahmet Şen
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