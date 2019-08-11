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Bu haber 11 Ağustos 2019 01:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

Evini Sağlık Ocağına Hibe Etti

Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay, oturmakta olduğu evinin zemin katını Sağlık Ocağı’na hibe etti

Evini Sağlık Ocağına Hibe Etti

Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay oturmakta olduğu evinin zemin katını Sağlık Ocağı’na hibe ederek içinde yaşadığımız dönemde benzeri görülmemiş bir ilke imza atmış oldu.


 


Zor Bir Süreçten Geçiyoruz

Bürokratik ve politik arenada herhangi bir makamı elde eden bazı şahıslar genellikle mal edinmek için başta aziz şehitlerimizin, yetim ve dulların hakkı olan devlet malına göz dikmekten geri durmazlar. İçlerinde bazıları devletin ve halkın mukaddes emanetlerini koruyup çoğaltacakları yerde verilen görevi ve kendisine duyulan güveni suistimal ederler. Az sayıda politikacı ve bürokrat vardır ki aziz devletimizin zerre malına tenezzül etmez; tenezzül etmemekle kalmaz bu mukaddes yolda kendi öz malından bile  harcamaktan çekinmezler.


 

Fedakarlık Örneği



Ömer Ay da elbette bir bürokrat ancak toplumun güveninin politika, bürokrasi ve kutsal dinimiz İslam’a ve de en önemlisi babanın oğula; kardeşin kardeşe ve  insanın insana karşı zedelendiği bir çağda vatanseverliğin, insanlığın, yardımseverliğin, fedakarlığın, şecaatin tamamen yok olmadığının somut bir örneği oldu. Kuruşların dahi hesaplandığı bir dönemde ve hele özellikle “Arap Baharı” dolayısıyla ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimize bir göz odasını dahi lüks daire fiyatına kiraya verip krizi fırsata çevirenlerin aksine oturduğu evin zemin katını sağlık ocağı gibi mühim bir kuruma hibe ederek yok olmaya yüz tutmuş; manevi kuraklığını yaşayan tüm duygularımıza rahmet yağmuru misali yağarak bizi yeniden heyecanlandırmış ve “istenilirse yapılabilir” ilkesini diriltmeyi başarmıştır. 



 

Sayılarının Çoğalmasını Diliyoruz



Rabbim bu cennet vatanda Ömer Ay gibi şahsiyetlerin sayısını ve rızkını arttırsın ki gözünü bu vatana dikmiş harici ve dahili düşmanların plan ve projeleri alt üst olsun. Tüm dünya ile birlikte hiç şüphesiz ülkemiz de ekonomik anlamda zor günler geçirmektedir. Devletin iktisadi eli artık her yere yetişemeyebiliyor; bazı  maddi ve manevi aksilikler sebebiyle zamanında olması gereken bazı projeler sekteye uğrayabiliyor. Malumdur coğrafyamız ateş altında ve hepimiz komşularımızın başına gelenleri yakinen bilmekte ve hatta görmekteyiz. Genelde bölgeye ve özelde de bu aziz vatanımıza göz diken bedbahtlar artık eski metdolarını kullanmıyorlar; nerede bir zayıf noktamız varsa oraya sessiz ve sinsice girip fay hatları oluşturarak yapay depremler oluşturabiliyorlar.  Bunun en önemlisi iktisadi gücümüzü zayıflatmayı planlamak ve devletimizi istikrarsızmış gibi göstermek çabalarıdır. Dövizin birkaç katı yükselmesi bunun en bariz örneğidir.



 


Savaşlar Artık Silah Yerine Ekonomi ile Gerçekleşiyor



Artık savaşlar kılıç ve silah yerine daha sinsi bir şekilde sürdürülmektedir. Kurtuluş Savaşı’mızı bilmeyenimiz yoktur; hele isimleri tarihe yazılmış o kahramanlar asla unutulmazlar. Zira düşmana karşı malları ve canlarıyla mücadele etmişlerdir. Evet aslında bugün somut bir savaş vermesek de aslında çoktadır manevi bir savaşın içindeyiz. Zira kuyruk acısını unutmamış o Emperyalistler bugün hiç hesaba katmadığımız yöntem ve yollarla gelmektedirler. Tam da sessiz bir şekilde düşmana karşı  ikinci Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bu dönemde bu aziz vatanın kahramanlara ve fedakar insanlara ihtiyacı vardır. Ömer Ay’ın belki bazılarına göre normal gibi gelen bu fedekarlığı aslında o kadar da küçümsenecek bir durum değildir.



 

Bununla Safımı Belirliyorum



Hz. İbrahim (a.s) ateşe atılırken ağzıyla su taşıyan karıncaya sormuşlar ya “gücün ne ki?” diye o da “olsun bununla safımı belirliyorum” demiş. Safları çoğaltmak ve sıklaştırmak lazım ki deyim yerindeyse aramıza şeytan sızmasın ve ayaklarımızın altındaki topraklar kayıp gitmesin. Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay bu minvalde birinci saftaki yerini almış ve başka kahramanlar ve fedakarlar beklemektedir. Bu aziz günde bu kutsal haberleri duymak bize ikinci bayramı yaşatmıştır. Urfa.com olarak Ömer bey’in rol model olmasını diliyor ve başkalarına da örnek olması adına siz değerli okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.



Editör: Ahmet Şen






 
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