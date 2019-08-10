Meclis Başkanı Ahmet Altun Kurban Bayramı'nı Kutladı.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Ahmet Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Meclis Başkanı Ahmet Altun mesajında şunları kaydetti: “Birliğin, dayanışmanın, sevgi ve saygının en yoğun yaşandığı zamanlardan olan Mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu özel günlerdir.Bu bayramın dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının her zamankinden daha çok pekiştirmesini, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sevgi, barış ve hoşgörünün hüküm sürdüğü günlere vesile olmasını temenni ediyor, tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen