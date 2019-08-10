Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Delioğlu Kurban Bayramı Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı.

Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu Kurban Bayramı Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı.Delioğlu: Toplum olarak bir Kurban Bayramına daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Sosyal hayatımızda önemli bir yeri bulunan bayramlarımız, üzüntülerin, kırgınlıkların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, umutların yeşerdiği özel günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız. Bayramın gerçek manada “kutlu” olması için, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, hastalar, yaşlılar ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı sevindirmeli, ziyaret ederek gönüllerini almalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm spor camiamızın, Şanlıurfa’lı hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen