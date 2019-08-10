Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Ağustos 2019 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Dolandırıcılığın Böylesi Görülmedi

Dolandırıcılığın Böylesi Görülmedi

Dolandırıcılığın Böylesi Görülmedi



Manavgat’ta tekel bayiinden sigara alan kadın, market sahibini tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı. Kamerada kadının verdiği parayı yeniden çantasına koyduğunu gören tekel bayii kadının arkasından koşsa da yakalayamadı. 



 

Kadını Bulamadı

Tekel bayiine gelen ve 50 lirayı kasanın üzerine bırakarak sigara isteyen kadın, tekel bayiinin sigarayı verdikten sonra paranın üzerini vermek için çekmeceyi açması sırasında kasanın üzerine bıraktığı parayı tekel bayiine fark ettirmeden yeniden cüzdanına koydu. Sigarayı ve paranın üzerini alan kadın işyerinden ayrılırken paranın olmadığını gören işyeri sahibi kadına parayı sorsa da kadın parayı verdiği yönünde ısrarcı olunca parayı aramaya koyuldu. Güvenlik kamerasını izleyen ve kadının parayı tırnakçılık yöntemiyle cüzdanına geri koyduğunu fark eden işyeri sahibi kadının gittiği tarafa arkasından gitse de kadını bulamadı. 



 

Olayı Başka Esnafların Yaşamaması İçin Görüntüleri Paylaşmanın Yararlı Olacağına İnanıyorum

İşyerine gelen polislere güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiğini belirten işyeri sahibi Mustafa Çelik, “Bir kadın müşteri gelip sigara istedi ve 50 TL parayı masaya bıraktı. Ben sigarayı verip paranın üzerini verdiğim sırada paranın masanın üzerinde olmadığını gördüm. Kadın para üzerini de alıp çıkacağı sırada parayı vermediğini söyledim. Ne var ki elindeki para üzerini gösterdi ve parayı benim aldığımı söyledi. Kadın çıktıktan sonra güvenlik kamerasını izlediğimde kadının verdiği 50 TL’yi bana fark ettirmeden cüzdanına geri koyduğunu gördüm. Gittiği yönde arkasından gitmeme rağmen bulamadım. Benim yaşadığım olayı başka esnafların yaşamaması için görüntüleri paylaşmanın yararlı olacağına inanıyorum” dedi. 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
​400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde yaklaşık 400 kişi kurban keserken hastanelik oldu. En fazla kesik olayı 172 rakamıyla Rize ilinde yaşanırken en az kesi ise 12 rakamıyla Giresun’da meydana geldi.
​Rusya’dan Google’a Uyarı
​Rusya’dan Google’a Uyarı
Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’dan ülkede devam eden “yasa dışı protestolarla” ilgili reklam yapmayı bırakmasını istedi.
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı.
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı.
İsrail’den Mescidi Aksa’ya Saldırı : 37 yaralı
İsrail’den Mescidi Aksa’ya Saldırı : 37 yaralı
İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile düzenlediği saldırıda 37 kişi yaralandı.
​Çanakkale Alevlere Teslim
​Çanakkale Alevlere Teslim
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
​Acemi Kasaplar Kurbanlık Yerine Kendilerini Kestiler
​Acemi Kasaplar Kurbanlık Yerine Kendilerini Kestiler
Erzurum'un Oltu İlçesi'nde kurbanlık kesen çok sayıda acemi kasap kendilerini yaraladılar.
Bahçeli’den 'Erken Seçim' Açıklaması
Bahçeli’den 'Erken Seçim' Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur”
16 Yaşındaki Vahap Aslan’ın Cansız Bedeni Evinin Yakınlarında Bulundu
16 Yaşındaki Vahap Aslan’ın Cansız Bedeni Evinin Yakınlarında Bulundu
16 Yaşındaki Vahap Aslan’ın(15) Cansız Bedeni Evinin Yakınlarında Bulundu
Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi Değişiyor mu?
Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi Değişiyor mu?
​Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi planlanan şekliyle yapılmaması, mahalle sakinleri, esnaf ve diğer vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. İpekyol'da köprülü kavşağın olanlandığının dışında yapılması sosyal medyada da vatandaşların eleştirisine konu oldu.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası :1 Ölü, 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası :1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
​400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
​400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
Kedi Evinin Onarımını Yaparak Ceza Almaktan Kurtuldu
Kedi Evinin Onarımını Yaparak Ceza Almaktan Kurtuldu
​Rusya’dan Google’a Uyarı
​Rusya’dan Google’a Uyarı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:01
Güneş
05:31
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:29
Yatsı
20:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿