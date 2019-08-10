​Otomobilden 5 Kilo Eroin Çıktı, Sürücüsü Gözaltına Alındı

Bu haber 10 Ağustos 2019 12:21:43 Tarihinde eklenmiştir.

Gözaltına Alınan Şüphelinin Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Otomobilden 5 Kilo Eroin Çıktı, Sürücüsü Gözaltına AlındıGaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ‘Onix’in de kullanılarak otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 paket halinde 5 kilo eroin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Editör: Ahmet Şen