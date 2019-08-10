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Bu haber 10 Ağustos 2019 12:03:08 Tarihinde eklenmiştir.

Halfeti Belediye Başkanı Albayrak’tan Kurban Bayramı Mesajı

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Halfeti Belediye Başkanı Albayrak’tan Kurban Bayramı Mesajı

Halfeti Belediye Başkanı Albayrak’tan Kurban Bayramı mesajı.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Albayrak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurbanın Allah’a yaklaşmak için bir vesile olduğunu ifade etti.


 

Albayrak, mesajında şu ifadeleri kaydetti;

"Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın yaşandığı özel günlerdir. Kurban ibadeti, Allah’a kulluğu, yakınlığı, teslimiyeti ve takvayı ifade eder. Bu idrakla kavuştuğumuz Kurban Bayramı’nın birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bayram vesilesiyle kırgınlıkların, küskünlüklerin unutulduğu; sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı mutlu ve huzurlu bir bayram yaşamamızı diliyorum. Bu duygularla başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kurban Bayramı’nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum.” dedi.




Editör: Ahmet Şen


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