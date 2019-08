 Hakkını Helal Et Başkanım

Abdullah Aksak Kimdir

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak Ceylanpınar Halkı Tarafından Gün Geçtikçe Daha Çok Seviliyor1976 Ceylanpınar doğumlu olan Aksak; ilk, orta ve lise öğrenimini Ceylanpınar’da bitirdikten sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu oldu. 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde kendi alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan Abdullah Aksak, bölgede çiftçilik ve ticaretle uğraştı. Abdullah Aksak evli ve 3 çocuk babasıdır.GörevSırasıyla Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ve Ak Parti kurucu üyesi olarak görev yapan Aksak, 2011 genel seçimlerinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olmuştu.31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Oldu.Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak; “en büyük yatırım insana yapılandır” diyerek seçim çalışmalarına hızlı başlamış; her gittiği yerde de coşkuyla karşılanmıştı. AK aday Aksak, Ceylanpınar’ı güzel günlere kavuşturmak için geldiklerini söylemişti.En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirten AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak “Ceylanpınar’da eğitim anlamında destek olduğum binlerce genç vardır ve görüyorum bu evlatlarımız hocalarını hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Varlıkları ve dualarıyla onları her zaman yanımda gördüm. İlçemizde şu an yüzlerce doktor, öğretmen, mühendis, polis yetiştirdik. Öğretmen arkadaşlarım ‘bu kadar başarıdan sonra neden bir belediye başkanı çıkarmıyoruz’ sözleriyle bu kutlu yola girdik ve başaracağız” ifadelerini kullanmştı. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine değinmiş ve sözlerine şöyle devam etmişti; “Allah’a şükürler olsun ki vatandaşımız bizlere kapılarını, gönüllerini açıyorlar. Her gittiğimiz yerde ilgi görüyoruz. Ceylanpınar’ı güzel yarınlara kavuşturmak için geldik, inşallah bunu hep birlikte başaracağız. Gayretimiz milletimizin refahı içindir. Allah Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip etsin, yeni bir dirilişin müjdesini versin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, Türkiye’yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarda bize moral desteği verecektir. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri Manifestomuzdaki ilkelerimiz, milletimize yeni dönemdeki yönetim anlayışımızı ifade eden taahhütlerimizdir. Biz de Ceylanpınar’ımızı manifestomuzda belirtilen taahhütlere uyarak hizmet edeceğiz”AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı olduğu sırada Abdullah Aksak’ın girişimleri ile ilçede AK Parti’ye binlerce katılım tüm hızla devam sağlanmış; seçim çalışmalarını sürdürürken, Ceylanpınar’da birçok aile ile görüşerek AK Parti’ye katılmalarına vesile olmuştu. Böylece, partililer ile beraber seçim bürosu önünde bir araya gelerek katılımlarını resmileştirmişti. Özbek Mahalle sakinleri, Eski Kızılay Başkanı Abdurrahman Sarice ve ailesi ve ilçenin en büyük aşiretlerinden biri olan Kumnekşan Aşireti, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin genç ve eğitimci adayı Abdullah Aksak’ı destekleme kararı almışlardı.Yeni katılanlarla tek tek tokalaşarak “Aramıza hoş geldiniz” demiş; yeni katılımcılara şu ifadeleri kullanmıştı: “Aksak “İçinde yaşadığımız süreç akıllı olmamız, cesur olmamız ve en önemlisi bizlerin bir ve kardeş olmamız zorunluluğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu görmek suretiyle, ülkenin geleceğine sahip çıkma, ülkenin bekasına sahip çıkma adına bugün buraya gelerek aramıza katılmanız bizim açımızdan çok önemli. Sizin kendi geleceğiniz ve çocuklarınızın geleceği açısından da çok önemli bir davranış”Adliyede mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki kalabalıkla belediyeye gelen Aksak, göreve başlamış; Belediye balkonundan kendisini karşılayanlara ve seçim sürecinde kendisine destek olan halka teşekkür etmişti. Belediyeyi adaletle yöneteceğinin mesajı vermiş: "Belediyeyi hep birlikte yöneteceğiz. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi inşallah adil olacağız, şeffaf olacağız, dürüst olacağız" diye sözlerini bitirmişti.31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçimlerde Ceylanpınar Belediye Başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Abdullah Aksak, mazbatasını alarak göreve başlamştı. Başkan Aksak şöyle demişti: "Bizim derdimiz ve sevdamız Ceylanpınar'dır. İnşallah 5 yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadan, kayırmadan, ötekileştirmeden ilçemize hizmet edeceğiz."Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine başladıktan sonra birçok yeniliklere imza atarak kısa sürede Ceylanpınar halkının gönlünde taht kurdu. Seçim sonrası kendisini yakından tanımayan ve kendisini bazen eleştiren çevreler bile gün geçtikçe onu daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak sevmeye başladılar. Öyle ki Belediye Başkanı Aksak büyük bir hoşgörü ile bu vatandaşları makamında misafir ederek ilçenin daha güzel yönetilmesi konusunda onlarla istişare ederek bu davranışı ve tutumu daha çok sevilmesine vesile olmuştu.Ceylanpınar Belediyesi adlı bir Sosyal medya platformunda paylaşılan bir kare ve o karenin altına yazılanlar Başkan Aksak’ın geçmişte kendisine olumsuz ithamlarda bulunanlara karşı nasıl bir tutum takındığının da kanıtıdır.Bugün Mesut Tanak adlı bir vatandaş ve kardeşi, Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı makamında ziyaret edip; seçim döneminde kendisine sosyal medya üzerinden yanlış ithamlarda bulunduklarını belirterek yapmış oldukları paylaşımlar dolayısıyla helallik istediler.Editör: Ahmet Şen