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Bu haber 09 Ağustos 2019 18:59:04 Tarihinde eklenmiştir.

TİGEM Genel Müdürü Ceylanpınar'da

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Ceylanpınar Belediyesi'nin talep ettiği arazide incelemelerde bulundu.

TİGEM Genel Müdürü Ceylanpınar'da

TİGEM Genel Müdürü Ceylanpınar'da 

Başkan Aksak:  Ceylanpınarlıların rahat bir nefes almasını istiyoruz


Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Ceylanpınar Belediyesi'nin talep ettiği arazide incelemelerde bulundu.

Ceylan Konuk Evinde Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik ile bir toplantı yapan Genel Müdür Işıkgece daha sonra Ceylanpınar Belediyesi tarafından talep edilen arazide incelemelerde bulundu.

İlçede Küçük Kepez ve Büyük Kepez olarak adlandırılan arazide yetkili personelden bilgi alan Işıkgece, Belediyenin talep etmiş olduğu araziyi gezdi.

Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçenin başta sosyal alan olmak üzere istihdam alanlarının oluşturulması için TİGEM'den arazi talep ettiklerini belirterek, "TİGEM Genel Müdürümüze küçük kepez ve büyük kepezin arkasını istediğimizi ve bu alanlarda kuracağımız tesisler ile Ceylanpınarlılara hem sosyal alan hem de kurulacak organize sanayi bölgesi ile iş olanağı sunacağımızı belirttik. Talebimizin olumlu karşılanması halinde Ceylanpınar'da büyük dönüşümün düğmesine basacağız inşallah." dedi.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece de araziyi incelediğini belirterek Ceylanpınar Belediyesi'nin arazi talebini Ankara'da değerlendireceklerini söyledi.



Editör: Ahmet Şen
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