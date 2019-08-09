​Başkan Aksak'tan Kurban Bayramı Mesajı



Aksak: Birlik Ve Beraberliğimizi Güçlendirmeliyiz

Hayırlı Bayramla Diliyoruz

Başkan Aksak'tan Kurban Bayramı MesajıCeylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kurban Bayramının yardımlaşma ve toplumsal kaynaşmanın zirveye çıktığı özel günler olduğunu belirten Başkan Aksak, "Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kurban; yardımlaşmadır, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban Bayramı, Müslümanları ortak duygularda buluşturan, toplumu kaynaştıran huzur ve coşku kaynağıdır." dedi.Bayram iklimini aile, akraba ve tüm yakınlar ile paylaşmak gerektiğini vurgulayan Başkan Aksak, mesajında şu cümlelere yer verdi: "Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı en güzel biçimde değerlendirerek kalbimizi iyiliklere, güzelliklere, hayırlara açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz. Ailemizden ve yakınlarımızdan başlayarak bayram iklimini ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşmalıyız."Kurban bayramının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Aksak, "Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, huzur, esenlikler getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen