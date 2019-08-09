Başkan Ekinci Personeline Bayram Şekeri Dağıttı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye çalışanlarına Kurban bayramı öncesi bayram şekeri dağıttı. Viranşehir Belediyesi, Bayram öncesi bünyesinde çalışan yaklaşık 450 personele içerisinde şeker ve kolonya bulunan paketleri dağıttı. Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan dağıtıma Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Belediye meclis üyeleri katılarak, birimleri tek tek dolaşıp hem personelin bayramını kutladı, hemde bayram paketi dağıttı. Başkan Ekinci yaptığı açıklamada, "Daha yaşanılır bir Viranşehir için gece gündüz demeden çalışan personelimize karınca kararınca bir katkıda bulunduk. Bayram öncesi Şeker ve kolonya gibi malzemelerin içinde bulunduğu paketleri tüm çalışanlarımıza dağıttık. Bütün personelimizin ve tüm Viranşehirli vatandaşlarımızın Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum." dedi.Editör: Ahmet Şen