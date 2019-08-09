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Bu haber 09 Ağustos 2019 16:28:36 Tarihinde eklenmiştir.

Kayyum Yok Kıyım Var

Belediyelerin HDP’ye geçmesi sonrası 267 kişinin işine son verildi

Kayyum Yok Kıyım Var

HDP’li Belediyeler İşçi Kıyımına Devam Ediyor 

Belediyelerin HDP’ye geçmesi sonrası 267 kişinin işine son verildi 


 

“Kandil’den Gelen Bir Haberle Bu Hakkım Elimden Alınıyor” 



İşten çıkarılan çalışanlar, belediye önünde toplanarak durumu protesto etti 

Şehit annesi Sultan Bilden:  “Kandil’den Gelen Bir Haberle Bu Hakkım Elimden Alınıyor” 



Diyarbakır’da belediye yönetimlerinin HDP’yi başkanlara geçmesi sonrası 267 kişinin işine son verildi. İşten çıkarılan çalışanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak durumu protesto etti. 


 

224 Kişinin Sebepsiz Bir Şekilde İşten Çıkarıldı 



Diyarbakır’da işten çıkarılan şehit ve gazi aileleri yakınları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Şehit ve gazi yakınları adına basın açıklamasını okuyan Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (KAM-ŞADER) Başkanı Ahmet Büyükburç, vatan için can vermiş ölümsüz kahramanların emanetleri olan şehit ailelerinin yakınlarının da bulunduğu 224 kişinin sebepsiz bir şekilde işten çıkarıldığını söyledi. Büyükburç, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde, Kayapınar, Sur, Yenişehir ve ilçe belediyelerinde yaklaşık 3 yıldır büyük bir özenle işlerinde yapan, halkımıza kendi aileleri gibi hizmet eden, hizmet binalarında halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten kardeşlerimizi adeta kullanım tarihi geçmiş bir meta gibi kapının önüne konmuştur” dedi. 


 

Lütfen Artık El Atsınlar 



Şehit eşi olan Nuran Akgüneş ise bu vatan için, bu topraklar için canını vermiş bir şehidin eşi olduğunu belirtti. Nuran Akgüneş, HDP gelince hemen haftasında kendilerini kapı dışarı koyduklarını ifade ederek, “Hiçbir gerekçe sunmadan hem de ben raporluyken çıkarttılar. Benimle beraber Kayapınar’dan 40 kişi çıkartıldı. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen artık el atsınlar” diye konuştu. 



 

“Biz Kayyumdan Memnunduk, Kayyumu Gene Getirin” 



Şehit annesi olan Sultan Bilden ise oğlunu 2001 yılında Bandırma Hava Üssü’nde 1-3 nöbetinde kaybettiğini aktardı. Bilden, “Bu hakkı devlet bana vermiş. Benim hakkım olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen bir hakkımdır. Bu hakkıma da dışarıdan gelen Kandil’den gelen bir haber ile bu hakkım elimden alınıyor. Biz sokaklara döküleceğiz. Bu bir uyarıydı. Toplam 460 kişi şehit aileleri var. Çocuklarımız işten çıkarılıyor, çocuklarımız bir ekmeğe muhtaç, ev kiralarını ödeyemiyorlar. Bugün büyükşehrin önüne geldik sesimizi duyurduk, yarın Ankara meydanlarına da düşeceğiz. Bütün belediyeler onların babalarının malı değil, herkesin malıdır. Şehit ailesi olarak ayağımız belediyeye alınmıyor. Kıyımlar başladı, kayyumu niye aldınız. Biz kayyumdan memnunduk, kayyumu gene getirin” şeklinde konuştu.



Editör: Ahmet Şen
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