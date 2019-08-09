Ceylanpınar'da Toplu İntihar Girişimi

Şanlırurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde işten çıkarıldığını ifade eden (TİGEM) Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü müteahhit çalışanları ilçede bir binanın üzerine çıkarak toplu intihar girişiminde bulundukları bildirildi.Edinilen bilgilere göre, TİGEM'in müteahhit çalışanlarından bazıları, işten çıkarıldığı gerekçesiyle merkezde bulunan bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundular.Haber verilmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşten çıkarıldığını belirten işçileri polisler ikna etmeye çalıştılar.İntihar girişiminde bulunan işçiler, intihar sebebinin TİGEM Genel Müdürü Ayşe Işıkgece ve müfettiş Ertuğrul Ambar olduğunu belirtiler.Editör: Ahmet Şen