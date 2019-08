Kazada araçlarda sıkışan sürücüler kurtarıldı 

Sürücüler Araçlarda Sıkıştı

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler kurtarıldıŞanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı, araçlarda sıkışan her iki sürücü yaralandı.Kaza, Siverek-Çermik Karayollunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ramazan G. yönetimindeki 02 HZ 441 plakalı otomobil ile Mehmet Emin T. idaresindeki 07 N 8675 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç hurdaya dönerken, sürücüler araçlarda sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 acil ekipleri yaptıkları çalışma sonucu her iki sürücüyü sıkıştıkları otomobillerden çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında, yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ramazan G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında Siverek-Çermik karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan çekilmesi sonrasında, yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen