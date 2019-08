​Bugün 20 Bin Öğretmenin Ataması Gerçekleştirildi

Adaylar 2 Eylül'de Göreve Başlayacak

Kura Çekilişi Bakan Selçuk Tarafından Yapıldı

Göreve Başlama Tarihini Bekliyorlar

Bugün 20 Bin Öğretmenin Ataması GerçekleştirildiMilli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Milli Eğitim Bakanlığı salonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla atamalar gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Milli Eğitim Bakanlığı salonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla atamalar gerçekleştirildi.20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği kura çekilişi ile öğretmen adaylarının erişimine açıldı. Kura çekilişi esnasında öğretmen adayları ve aileleri de salonda hazır bulundu. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını an be an takip eden adaylar, isimlerini kura sonuç ekranında görünce gözyaşlarını tutamadı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ardından 2 Eylül tarihinde adaylar göreve başlayacak.Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için kura çekilişi bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmen adayları, kura ekranında isimlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapılmıştı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ilk aşamada sözlü sınav yaparak, tercih yapma hakkını elde edecek öğretmen adaylarını belirlemişti. 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan mülakatlara 60 bin aday çağrılmış, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde etmişti. 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor.Editör: Ahmet Şen