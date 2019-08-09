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Bu haber 09 Ağustos 2019 13:51:33 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı / Taziye Ziyaretlerimizi Paylaşmayacağız

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı / Taziye Ziyaretlerimizi Paylaşmayacağız

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı / Taziye Ziyaretlerimizi Paylaşmayacağız

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı / Taziye Ziyaretlerimizi Paylaşmayacağız dedi.

Şimdiye kadar sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız "Taziye ziyaretlerimizi" bundan böyle paylaşmayacağız. Bu taziye ziyareti yapmayacağımız şeklinde anlaşılmasın. Halkımızın hüznüne ve sevincine her zaman ortak olacağız. Bunun yanında kadim örfümüz olan taziyelerdeki adaba uyarak taziye sahibine külfet olmadan taziye ve başsağlığı dileklerimizi iletmeye gayret edeceğiz. Taziye yemeklerinin kadim kültürümüzden saptığına bazı vatandaşlarımızın taziye yemeklerinden dolayı borç altına girdiğine birçok kez şahit oluyoruz. Taziye yemeklerinin kaldırılması konusunda duyarlı bazı vatandaşlarımızın teşebbüsleri var. Bizler de vatandaşlarımızın bu sağ duyulu girişimlerini destekliyoruz.

Halkımızın iyi niyetli ve merhametli olduğuna inancımız tamdır. Hiçbir vatandaşımız ailesinin bir ferdini yitirmiş taziye sahibini incitmek, onu zor duruma düşürmek istemeyeceğini biliyoruz. Halkımızdan bu konuda destek ve anlayış bekliyor, el birliği ve dayanışma içerisinde bu durumu ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.” dedi.


 

Taziyelerimize Karışmayın 

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın bu açıklaması üzerine Şanlıurfalı vatandaşlardan Şavlı’ya sosyal medya üzerinden eleştiriler geldi ve şu ifadelere yer verildi:

“Sayın vekilim; siz Urfa için proje üretin; taziyelerimize karışmayın; elimizde bir o kalmış” dediler



Editör. Ahmet Şen
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