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Bu haber 09 Ağustos 2019 13:27:33 Tarihinde eklenmiştir.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti

​Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti


Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01.00 sıralarında vefat etti.
Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınan Yavuz'un cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.


 

Cenazesi Bugün Defnedilecek

Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
Yavuz'un vefat haberini HÜDA PAR Genel Başkan Danışmanı Halef Yılmaz, Twitter hesabından duyurdu. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Mehmet Yavuz Hocamız Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Rabbim taksiratını affeylesin. Hoşnud olmayacağı hiçbir şeyle karşılaştırmasın. Çok sevdiği Peygamberimize Komşu, Salihler Zümresinden, Şehidler Tabakasında Cennetine kabul buyursun." 


 

Mehmet yavuz kimdir?

1973 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Yavuz, ilk öğrenimini Kahta Atatürk İlkokulu'nda, Ortaöğretim ve Liseyi ise Kahta İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Konya Selçuklu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Yavuz, bir süre öğretmenlik yaptı.


 

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Görevini Yürütüyordu

Yavuz, 2000'li yıllarda çeşitli kumpaslar sonucu hapsedilerek zindan süreci yaşadı. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Yavuz, daha sonra Şanlıurfa'da özel bir dershanede öğretmenlik ve idarecilik yaptı.
Doğruhaber gazetesinde makale yazan Yavuz, HÜDA PAR ile siyaset hayatına başladı. Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevini yürütüyordu.

Biri erkek 3’ü kız 4 çocuk sahibi olan Yavuz, 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetti. 



Editör: Ahmet Şen

 
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti
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