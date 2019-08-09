HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti

Cenazesi Bugün Defnedilecek

Mehmet yavuz kimdir?

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Görevini Yürütüyordu

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda EttiHür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01.00 sıralarında vefat etti.Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınan Yavuz'un cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.Yavuz'un vefat haberini HÜDA PAR Genel Başkan Danışmanı Halef Yılmaz, Twitter hesabından duyurdu. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:“Mehmet Yavuz Hocamız Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Rabbim taksiratını affeylesin. Hoşnud olmayacağı hiçbir şeyle karşılaştırmasın. Çok sevdiği Peygamberimize Komşu, Salihler Zümresinden, Şehidler Tabakasında Cennetine kabul buyursun."1973 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Yavuz, ilk öğrenimini Kahta Atatürk İlkokulu'nda, Ortaöğretim ve Liseyi ise Kahta İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Konya Selçuklu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Yavuz, bir süre öğretmenlik yaptı.Yavuz, 2000'li yıllarda çeşitli kumpaslar sonucu hapsedilerek zindan süreci yaşadı. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Yavuz, daha sonra Şanlıurfa'da özel bir dershanede öğretmenlik ve idarecilik yaptı.Doğruhaber gazetesinde makale yazan Yavuz, HÜDA PAR ile siyaset hayatına başladı. Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevini yürütüyordu.Biri erkek 3’ü kız 4 çocuk sahibi olan Yavuz, 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetti.Editör: Ahmet Şen