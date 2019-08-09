​Müşterisine Tecavüz Eden Taksici Tutuklandı

Müşterisini Zorla Ormana Götürdü

Arkadaşları Çok Üzüldü

Gözaltına Alındı

Müşterisine Tecavüz Eden Taksici TutuklandıKocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi sürücüsü R.B., aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.zmit Jandarma Komutanlığı'na giden genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığını belirterek şikayette bulundu.Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla İzmit Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü.İzmit’te taksici esnafını büyük bir zan altında bırakan iğrenç bir olay yaşandı. İzmit şehir merkezindeki bir durakta taksicilik yapan, evli ve 3 çocuk babası R.B’nin, aracına müşteri olarak binen iki çocuk annesi D.C. isimli kadını Umuttepe bölgesindeki Kent Ormanı’na götürüp tecavüz ettiği iddia edildi. Taksicinin elinden kurtulan kadın jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. Jandarma, R.B. isimli taksiciyi durakta gözaltına aldı. İfadesi alınan R.B, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yıllardır taksicilik yapan arkadaşları yaşadıkları bu olaydan sonra çok üzüldüklerini belirtti. İzmit şehir merkezindeki en işlek taksi durağı olduklarını ifade eden çalışanlar, “Bu durakta hemen herkes kendi ekmeği için çalışır. Dürüst ve namusluca işimizi yapıyoruz. Ancak yaşadığımız bu olay bizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Müşterilerimizden özür diliyoruz. Bu olaydan sonra hassasiyetimiz çok daha fazla artmıştır” dedi.Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.Editör: Ahmet Şen