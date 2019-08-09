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Bu haber 09 Ağustos 2019 12:51:57 Tarihinde eklenmiştir.

Yetkililerden Uyarı / Dişi Hayvan Kesmeyin

Şanlıurfa'da Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, ülkede dişi hayvan azlığından dolayı dişi hayvanların kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Yetkililerden Uyarı / Dişi Hayvan Kesmeyin

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Şanlıurfa'da Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, ülkede dişi hayvan azlığından dolayı dişi hayvanların kesilmemesi gerektiğini söyledi. 

 


Pazarda Küçükbaşlar Bin 100 Liradan Başlayan Fiyatlarla Alıcı Bulurken, Büyükbaşlar İse 10 İle 15 Bin Liradan Satışa Sunuluyor

Şanlıurfa’da uzun bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramına hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını görücüye çıkarıyor. Pazarda küçükbaşlar bin 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaşlar ise 10 ile 15 bin liradan satışa sunuluyor. 



 

Fiyatlarda Geçen Yıla Oranla Yüzde 15 Artış Var

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yatığı açıklamada, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 15 artığını söyledi. Çiftçi, “Fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 15 artış var. Bu fiyatların geçen yıla göre aynı gideceğine de inanmıyorduk. Vatandaşlardan kurbanlarımıza talep var. Biz özellikle hayvan borsası olarak bu sene il dışına yoğun kurbanlık sevkiyatı yaptık. Özellikle batı illerine ihracatımız devam edecek. Birinci güne kadar inşallah herkesin memnun olacağı bir şekilde bir bayram geçiririz.


 

Çünkü Kurbanın Özelliği, Pazarlıkla Ayaküstü Pazarlıktır

Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum dişi hayvan kesinlikle kesmesinler. Dişi hayvan varlığımız azdır. Bundan dolayı küçükbaşlarda dişi hayvan kesinlikle kesmesini tavsiye etmiyoruz. Özellikle de kurban alacak vatandaşlarımız kesinlikle kilo ile almasın. Bunu hiç tavsiye etmiyoruz. Çünkü kurbanın özelliği, pazarlıkla ayaküstü pazarlıktır. Yani kasaptan marketten et alır gibi kilo ile almamız uygun değildir hem de ticarette vicdanen insanın gönlü rahat olmuyor” dedi


 

Fiyatlar Bu Yıl Yüksek

Pazarda hem satıcı hem de alıcıların bazıları fiyatlardan memnun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların çok yüksek olduğunu aktardı


Editör : Ahmet Şen
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