​​AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Teşkilatı'ndan Bayram Mesajı

​AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi'nden Bayram MesajıAGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Olarak Tüm Halkımızın Ramazan Bayramı Mübarek Olsunİnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır inancıyla çalışmalarını yürütüyoruz, “Anadolu Gençlik Derneği, ülkemizin il, ilçe, belde ve mahallelerinde kurduğu şube, temsilcilik ve bürolarla, bunların yanı sıra diğer müessese ve faaliyetlerle ülkemiz gençliğinin beraberlik ve kardeşliğinin öncüsü olmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana hep bir adım ilerisi için çalışan Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olarak aziz milletimizin vakıf medeniyetinin parlak bir temsilcisi olmayı hak etmiştir. Anadolu Gençlik Derneği şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği misyonu geçmişten aldığı güçle, yarınlara daha büyük bir heyecanla taşıma azim ve kararlılığındadır. Anadolu Gençlik Derneği’nin projesi insan, muhatap kitlesi gençlik, sevdası Türkiye’dir. AGD olarak gençlerimizi ilmen ve ahlaken yetiştirmek için büyük gayretler sarf ediyoruz. Yaz ve kış etkinlikleri, kitap okuma grupları, asr-ı saadet geceleri ve sohbetleri ve anma programları başta olmak üzere ortaokul, lise, üniversite ve çalışan gençlik komisyonlarımızın hitap ettikleri yaş gruplarına özel yaptıkları faaliyetlerle çağlar açıp çağlar kapatacak nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz.Bu vesileyle Kurban bayramı tüm halkımıza saadet ve huzur getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.Editör: Ahmet Şen