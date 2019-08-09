Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Ağustos 2019 12:32:51 Tarihinde eklenmiştir.

​​AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Teşkilatı'ndan Bayram Mesajı

​​AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi'nden Bayram Mesajı

​​AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Teşkilatı'ndan Bayram Mesajı

​AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi'nden Bayram Mesajı


AGD MGV Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Olarak Tüm Halkımızın Ramazan Bayramı Mübarek Olsun


İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır inancıyla çalışmalarını yürütüyoruz, “Anadolu Gençlik Derneği, ülkemizin il, ilçe, belde ve mahallelerinde kurduğu şube, temsilcilik ve bürolarla, bunların yanı sıra diğer müessese ve faaliyetlerle ülkemiz gençliğinin beraberlik ve kardeşliğinin öncüsü olmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana hep bir adım ilerisi için çalışan Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olarak aziz milletimizin vakıf medeniyetinin parlak bir temsilcisi olmayı hak etmiştir. Anadolu Gençlik Derneği şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği misyonu geçmişten aldığı güçle, yarınlara daha büyük bir heyecanla taşıma azim ve kararlılığındadır. Anadolu Gençlik Derneği’nin projesi insan, muhatap kitlesi gençlik, sevdası Türkiye’dir. AGD olarak gençlerimizi ilmen ve ahlaken yetiştirmek için büyük gayretler sarf ediyoruz. Yaz ve kış etkinlikleri, kitap okuma grupları, asr-ı saadet geceleri ve sohbetleri ve anma programları başta olmak üzere ortaokul, lise, üniversite ve çalışan gençlik komisyonlarımızın hitap ettikleri yaş gruplarına özel yaptıkları faaliyetlerle çağlar açıp çağlar kapatacak nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz.
Bu vesileyle Kurban bayramı tüm halkımıza saadet ve huzur getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Hz. İsa’nın Olduğu Tarihi Tablo Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Hz. İsa’nın Olduğu Tarihi Tablo Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ikisinin yapım dönemi belirlenemeyen toplam 3 tablo ele geçirildi.
​Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu! Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu! Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Altın Hırsızları Şanlıurfa'da Aranıyor
Altın Hırsızları Şanlıurfa'da Aranıyor
Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler çok sayıda altını alarak kayıplara karıştı.
​Şanlıurfa SP İl Başkanı Yanmaz, Attığı Tweetten Dolayı İfadeye Çağırıldı
​Şanlıurfa SP İl Başkanı Yanmaz, Attığı Tweetten Dolayı İfadeye Çağırıldı
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, attığı tweetten dolayı ifade verdi.
​Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
​Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 23 adrese düzenlenen operasyonda 17 şahıs yakalanırken yapılan aramada ise silahlar ve yüklü miktarda para ile altın ele geçirildi.
​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te polisin ortak uyuşturucu operasyonunda toplamda 25 bin 185 Captagon hap ele geçirildi, 4 şüpheli şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12’si tutuklandı.
Vali Erin, Şanlıurfa'nın En İşlek Caddesinden Esnafı Ziyaret Etti
Vali Erin, Şanlıurfa'nın En İşlek Caddesinden Esnafı Ziyaret Etti
​Cumartesi günü esnaf ziyareti yapmak amacıyla Şanlıurfa’nın en işlek bölgesi olan Haşimiye mevkisine giden Vali Abdullah Erin, meydandaki tarihi Pazar Camisinde öğlen namazı kıldıktan sonra cami avlusundan başlayarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
​Şanlıurfa’da Kütüphane Kuracak Olan Öğrenciler Destek Bekliyor
​Şanlıurfa’da Kütüphane Kuracak Olan Öğrenciler Destek Bekliyor
ODTÜ’lü gönüllü öğrencilerin kurduğu ODTÜ Köprü Grubu; topladıkları yardımlarla Türkiye’nin farklı illerindeki ilk ve ortaokullara kütüphaneler kuruyor. Bu illerden biri de Şanlıurfa oldu.
Şanlıurfa'da ​Buğday Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Buğday Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
Şanlıurfa’da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisi Araba Çaldı
​Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisi Araba Çaldı
Şanlıurfa’da gece yarısı bir otomobili düz kontak yaparak çalan cezaevi firarisi, araçtaki uyuşturucu maddeyle yakalandı.
​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2’si Ağır 4 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2’si Ağır 4 Yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:30
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:20
Yatsı
18:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿