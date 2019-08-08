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Bu haber 08 Ağustos 2019 22:40:01 Tarihinde eklenmiştir.

Kurban'dan Önce Kaza Kurbanı Oldular

Kurbanlık Yüklü Tır Kaza Yaptı: 3 Kişi Yaralandı, Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Kurban'dan Önce Kaza Kurbanı Oldular

Kurbanlık Yüklü Tır Kaza Yaptı: 3 Kişi Yaralandı, Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu 

Gaziantep’te kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü tırın kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu. 

Kaza, akşam saatlerinde Nizip-Gaziantep otoyolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü 80 GB 703 plakalı tırla aynı istikamette seyir halinde plakası alınamayan tır çarpıştı.


 

Kazayla İlgili Soruşturma Sürdürülüyor

Çarpışmanın etkisiyle tırlardaki 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kurbanlık küçükbaş hayvan telef oldu. Bu sırada tırdaki diğer hayvanlar jandarma ekipleri tarafından indirilerek yolun kenarına alındı. Kurbanlık hayvanlara kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su verildi. Trafiğin kontrollü şekilde yapıldığı kaza yerindeki yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. 


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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