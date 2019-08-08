Engelsiz Ceylanların Süper Ligdeki İlk Rakibi Belli Oldu

Engelsiz Ceylanların Süper Ligdeki ilk rakibi belli olduCeylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü’nün de yer aldığı Süper Lig kura çekimi yapıldı.Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 – 2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit Astsubay İlyas KAYA sezonu Süper Lig karşılaşması 28 Eylül'de başlayacak.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın da yer aldığı Süper Lig karşılaşmaları için geri sayım devam ederken Ceylanpınar'da da süper ligin heyecanı hakim.Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü kurulduğu ilk günden bu yana büyük başarılara imza atarak kalitesini ve tecrübesini her geçen gün arttırmış ve süper lige kadar çıkmayı başarmıştır.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak; Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımının süper ligde oynayacağından dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Engelsiz Ceylanların zorlu bir sürecin ardından süper lige yükseldiklerini belirten Başkan Aksak, bu azim ve kararlılıkla daha büyük başarılara ilerleyeceklerini ifade etti.2019 – 2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit Astsubay İlyas KAYA sezonu Süper Lig için çekilen kuralarda Ceylanpınar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 28 Temmuz'da Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı maçla sezon açılışını gerçekleştirecek.Editör: Ahmet Şen