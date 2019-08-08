Harran Belediye Başkanı Özyavuz / 100 Günde Ne mi Yaptık?

Harran Yeni Projelerle Ayağa Kalkacak

100 Günde Ne mi Yaptık?

Başkan Özyavuz; 100 Günde Ne mi Yaptık?Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, göreve başladığı günden itibaren geçen 100 gün içerisinde yaptığı çalışmaları açıkladı. Harran İlçesini hep birlikte yöneteceklerini ve hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Özyavuz, seçim öncesi vaat ettikleri projeleri de hayata geçirmeye başladıklarının altını çizdi.Harran Belediye Başkanı seçildikten sonra “Her şey Harran ve Harran Halkı İçindir” sloganı ile ilçeyi karış karış gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden ve yenilikleri Harran’a kazandıran Milliyetçi Hareket Partisinin Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, geçen 100 günlük sürede yaptığı çalışmaları kamuoyuna açıkladı.100 günlük çalışmalarını anlatan Başkan Özyavuz; Harran’ın köklü ve manevi tarihinde önemli bir yer edinen Şeyh Hayat-i Harran-i Hz.leri türbesi ve Hz. Yakup kuyusunda peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarını bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gastronomi Merkezinde peyzaj çalışmalarımız devam ediyor.Göreve geldikleri günden bu yana Harran Belediyesinin tüm birimlerinin Harran ve Harran halkı için çalıştığını aktaran Başkan Özyavuz, ilaçlama ve temizlik filolarını da genişleterek, hizmeti kırsala da taşıdıklarını vurguladı.Başkan Özyavuz Harran için 100 günde yaptıkları çalışmaları kalem kalem açıkladı.-İlçemize Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘’Turizm Şehri’’ unvanını alarak yatırım derecesini 8c den 9c ye yükselttik.-Yaptığımız istişareler sonucu ve ayrıca, ilçe vatandaşlarımızın da "gönül muvaffakiyetini " alarak, tarihi dokuya zarar veren metruk yapıları ortadan kaldırdık.-Kurumsal kimliğimiz olan eski logomuzu yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduk.-İlçemize yakışır bir çevre ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak adına cadde, sokak ve mahallelerimizde titizlikle temizlik çalışmalarımızı gece, gündüz sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz.-İlçe’mizde bulunan park ve bahçelerimize yönelik bakım ve onarım çalışmalarımızı yaptık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.-Esnafımızın satış noktalarındaki nahoş görüntüyü ortadan kaldırmak için, İlçe’mizin tarihi yapısına uygun kümbet ev görünümünde kıl çadırlar yaptırdık.-Laboratuvar onaylı, insan sağlığını etkilemeyen ilaçlar kullanılarak park, bahçe, cadde, sokaklar ve mahallelerimizde sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.-Daha önce derme çatma kulübelerde satış yapan esnaflarımızı, ilçemize kazandırdığımız semt pazarına taşıdık.-İnanç turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olan şeyh hayat bin kays el-Harrani Hz.'nin cami ve Türbesi’nin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunduk.-Yine inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Hz. Yakup kuyusunun çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunduk.-Harran Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızı kurduğumuz iftar çadırında ağırladık.-Girişimlerimiz sonucu tarihi Harran ilçemize hizmet etmek üzere 3 (üç) adet iş makinasını ilçemize kazandırdık.-Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde seyahat etmeleri için bozuk olan mahalle yollarımızın yama çalışmalarını başlattık.-İlçe ve kırsal mahallelerimizde su sıkıntısı olan yerlere müdahale ederek vatandaşlarımızın su sıkıntılarını giderdik.-Manevi ve turizm değeriyle birçok ziyaretçinin uğrak alanı olan Hayat-i Harran-i Türbe ’sininde içinde olduğu mezarlıkta, çevre düzenlemesi, temizlik, sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımızı yaptık.Başkan Mahmut Özyavuz, İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde hizmetlerin devam edeceğini, söz verdiğimiz gibi Harran'da köklü değişime kararlıyız dedi.Editör: Ahmet Şen