Şanlıurfa Suruç Doğumlu Aydın Dağaç iki Aydır Aranıyor

Ruh Sağlığı da Yerinde Değil

Gece Gündüz Arıyoruz

Aydın Dağaç adında hasta bir vatandaş bunca aramalara rağmen hala bulunamadı.

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine bağlı Küçük Şevran köyünde yaşamını hamallık yaparak sürdürdüğünü söyleyen İzzet Dağaç adlı bir vatandaşımızın 29 yaşındaki oğlu Aydın Dağaç yaklaşık 2 aydır yoğun aramalara rağmen hala bulunamadı.Urfa.com haber ekibi olarak numarası aşağıda yazılı olan babasına ulaştık ve kaybolan oğlu hakkında bilgi aldık. Babası İzzet Dadaç kaybolan oğlu Aydın Dadaç’ın akli dengesinin yerinde olmadığını ve bu durumun onu bulunması açısından daha zor olduğunu; bulanların insanlık namına kendisine ulaşılmasını rica etti. Durumu Emniyet Müdürlüğü’ne de bildirdiğini ancak henüz olumlu bir sonuç alamadığını ifade ederken adeta kayıp oğlu için feryat ediyordu.Akli dengesi yerinde olmayan 29 Yaşındaki Aydın Dağaç’ı gece gündüz aradıklarını ifade eden akrabaları, gerek sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ve gerekse yerel basın yoluyla seslerini duyurduklarını ancak henüz olumlu bir sonuç elde edemediklerini belirtirken kanalımıza da ulaşarak yardım talep ettiler. Urfa.com olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapıp; siz değerli okuyucu ve takipçilerimizin bilgisine sunarak yardım diliyoruz. Kanalımıza gelen aşağıdaki mesajdan yola çıkarak aşağıdaki numarayı arayarak bizzat babasıyla konuştuk; haberin doğruluğunu teyit ettik ve bize gelen mesajı da olduğu gibi size sunuyoruz:Kendi çabalarımızla da arıyoruz ama bulamıyoruz. Kim görür ya da yakalayabilirse yanında oyalasın ve bu (0 542 260 57 45) numarayı arasın. Bize haber verir vermez hemen ulaşırız. Çünkü hep Urfa'da aramaktayız gece gündüz demeden. Polisler yaşı reşit diye arama kaydı oluşturmadı. Sizden ricam bu haberi paylaşalım. Zira bulunur bulunmaz hastaneye yatırılacak bir durumdadır!”Editör; Ahmet Şen