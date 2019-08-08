Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Ağustos 2019 14:58:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı Düzenlendi

Ceylanpınar İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Kur'an Kursları'nın 2019 yılı kapanış programı düzenlendi.

​Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı Düzenlendi

Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı Düzenlendi

Ceylanpınar İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Kur'an Kursları'nın 2019 yılı kapanış programı düzenlendi.

Zahiriye Camii Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Din Görevlileri, Kur'an Kursu Öğreticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Yaz Kurslarında eğitim gören öğrencilerden Muhammed Enes Çoban'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda İlçe Müftüsü Hasari Altınova açılış konuşması yaptı. Altınova, yaptığı konuşmada 2 ay boyunca ilçe genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek emek ve gayretleri dolayısıyla cami imamlarına ve Kur'an öğretici hocalara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Abdullah Aksak da Yaz Kur'an Kurslarının çocukların dini ve ahlaki eğitimleri açısından önemli olduğunu belirterek, yaz kurslarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program öğrencilerin okumuş olduğu ilahilerle devam etti. Program sonunda camiler arası düzenlenen futbol turnuvası, masa tenisi  ve bilgi yarışmasında dereceye giren örencilere ödülleri kaymakam Mehmet Keklik,

Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve İlçe Müftüsü Hasari Altınova tarafından verildi.


Program yapılan duanın ardından son buldu.



Editör: Ahmet Şen

Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfa’da Boş Arazide Bir Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa’da Boş Arazide Bir Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa’da boş bir arazide tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş bir erkeğin cesedi bulundu.
Şanlıurfa Suruç Doğumlu Aydın Dağaç iki Aydır Aranıyor
Şanlıurfa Suruç Doğumlu Aydın Dağaç iki Aydır Aranıyor
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine bağlı Küçük Şevran köyünde yaşayan İzzet Dağaç adlı bir vatandaşımızın 29 yaşındaki oğlu Aydın Dağaç yaklaşık 2 aydır yoğun aramalara rağmen hala bulunamadı.
​Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı Düzenlendi
​Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı Düzenlendi
Ceylanpınar İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Kur'an Kursları'nın 2019 yılı kapanış programı düzenlendi.
​ Şanlıurfa’da Canlı Bomba Yakalandı
​ Şanlıurfa’da Canlı Bomba Yakalandı
Şanlıurfa’da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Düzenek ise polis tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
​Helfeti’de Bir Şahıs Tartıştığı Eşi İle Kızını Öldürdü
​Helfeti’de Bir Şahıs Tartıştığı Eşi İle Kızını Öldürdü
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Cebrail E. isimli şahıs, tartıştığı eşi ve kızını öldürdü.
Erzurum’da Fuhuş Çetesi Çökertildi
Erzurum’da Fuhuş Çetesi Çökertildi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş çetesini çökertti.
​Hakkari’de Yapılan Operasyonda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
​Hakkari’de Yapılan Operasyonda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari’de Yapılan Operasyonda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı
​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
​Şanlıurfa'ya Bağlı Birecik İlçesinde Adliye Şoförü Evinde Ölü Bulundu
​Şanlıurfa'ya Bağlı Birecik İlçesinde Adliye Şoförü Evinde Ölü Bulundu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor
Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor
Şanlıurfa’da bir grup çiftçi, tarlalarına su gitmediğini iddia ederek açıklama yaptı.
5 Milyon TL Değerinde Eroin Ele Geçirildi
5 Milyon TL Değerinde Eroin Ele Geçirildi
Erzincan polisinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 3,5 milyon TL tutarında toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirildi.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.
Şanlıurfa’da Boş Arazide Bir Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa’da Boş Arazide Bir Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa Suruç Doğumlu Aydın Dağaç iki Aydır Aranıyor
Şanlıurfa Suruç Doğumlu Aydın Dağaç iki Aydır Aranıyor
​ Şanlıurfa’da Canlı Bomba Yakalandı
​ Şanlıurfa’da Canlı Bomba Yakalandı
​200 Milyon Dolar Kazandırdı / 300 Dolar Aldı
​200 Milyon Dolar Kazandırdı / 300 Dolar Aldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:56
Güneş
05:28
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:33
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿