​Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı Düzenlendi

Ceylanpınar’da Yaz Kur'an Kursları'nda Kapanış Programı DüzenlendiCeylanpınar İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Kur'an Kursları'nın 2019 yılı kapanış programı düzenlendi.Zahiriye Camii Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Din Görevlileri, Kur'an Kursu Öğreticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yaz Kurslarında eğitim gören öğrencilerden Muhammed Enes Çoban'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda İlçe Müftüsü Hasari Altınova açılış konuşması yaptı. Altınova, yaptığı konuşmada 2 ay boyunca ilçe genelinde yaklaşık 5 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek emek ve gayretleri dolayısıyla cami imamlarına ve Kur'an öğretici hocalara teşekkür etti.Belediye Başkanı Abdullah Aksak da Yaz Kur'an Kurslarının çocukların dini ve ahlaki eğitimleri açısından önemli olduğunu belirterek, yaz kurslarında emeği geçen herkese teşekkür etti.Program öğrencilerin okumuş olduğu ilahilerle devam etti. Program sonunda camiler arası düzenlenen futbol turnuvası, masa tenisi ve bilgi yarışmasında dereceye giren örencilere ödülleri kaymakam Mehmet Keklik,Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve İlçe Müftüsü Hasari Altınova tarafından verildi.Program yapılan duanın ardından son buldu.Editör: Ahmet Şen