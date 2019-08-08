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Bu haber 08 Ağustos 2019 14:09:42 Tarihinde eklenmiştir.

​200 Milyon Dolar Kazandırdı / 300 Dolar Aldı

Xau’nun henüz parayla tanışmadığı için oynadığı ilk filmde 300 Dolar aldığını biliyor muydunuz?

​200 Milyon Dolar Kazandırdı / 300 Dolar Aldı

Kalahari çölünden Hollywood’un tepesine uzanan N! Xau’nun henüz parayla tanışmadığı için oynadığı ilk filmde 300 Dolar aldığını biliyor muydunuz?


Xau, tahminen 1944 yılında dünyaya gelmiş bir Namibya yerlisidir.


1970’li yılların sonunda Kalahari Çölünün güneybatısındaki Tsumkwe bölgesinde kabilesiyle yaşayan Xau, tam da bu yıllarda, o bölgede çekilen ‘Tanrılar Çıldırmış Olmalı’ filminde oynadı ve tüm dünya çapında inanılmaz bir üne kavuştu. 

Hayatı boyu ilk gördüğü para ile bu film sayesinde kazandı. Ancak hasılat rekorları kıran bu Filmden kazandığı ilk parası olan 300 doların ne olduğunu kavrayamadığı için o parayı harcayamadı. Ancak bu vesileyle hızlı bir şekilde paranın ne olduğunu, modern dünyayı  ve kapitalist hayatı öğrenmiş oldu. Bu nedenledir ki artık aklını başına aldı ve ikinci film için film şirketinden 80.000 Dolar istedi. Teklifini reddetmeyen film şirketi bu ödemeyi kabul etti ancak Xau; kazandığı ikinci parası olan 80.000 Dolar’ın tamamıyla Namibya’da bir güven fonu kurdu.


Ardından gelen bu inanılmaz şöhretle bütün dünyayı gezdi  ve başka filmlerde de oynama şansı yakaladı.  Amerika’ya, Paris’e ve Japonya’ya gitti. Artık o “Beyaz Adam”ın adeta kullandığı bir figür haline gelmişti. Kısa bir süreden sonra  alkol ve sigara bağımlısı olduğu söylenir.  1997 yılından sonra, dört kızı, eşi Kora ve iki oğlu ile Kalahari çölüne geri döndü. 


2003 yılına kadar burada kabilesi ve ailesiyle birlikte, bir çiftçilik yaparak gayet sade ve mütevazı bir hayat yaşadı. Ancak Xau, 2003 yılının temmuz ayında, odun toplamak için evinden çıkmıştı ve 3 gün boyunca geri dönmediği söylenir.



Editör: Ahmet Şen
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