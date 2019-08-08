ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar

15 Bine Yakın Maliye Kaydı Olup Da Belediyeden Ruhsat Almamış Esnaf Bulunmakta

Denetimlerini Ve İncelemelerini Düzgün Bir Şekilde Yapmalarını Diliyorum

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı ekipler ile Belediye ye bağlı zabıta ekipleri kayıp, kaçak ve denetim konusunda görevlerini yapmadıklarını belirten (ŞESOB) Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Başkanı Şefik Bakay, yetkilileri görevlerini düzgün yapmaları konusunda göreve davet etti.(ŞESOB) Başkanı BAKAY yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu vesile ile Esnaf ve Sanatkarlarımızın kendi içerisinde yapacağı görevler vardır. Bu görevler içerisinde tüm halka satış yaparken bunu hijyenik şartlarla satış yapmasını istirham ediyoruz. Halkımızın da merdiven altı işyerlerinden alışveriş yapmalarını istiyoruz. Çünkü burada yapılan gıdalar hijyenik değil ve kalitesiz mallar olduğunu bunu defalardır beyan ediyoruz buradan kontrol mercilerine de Göreve davet ediyorum görevlerini düzgün bir şekilde yapmıyorlar.Kayıt dışı Urfa'da hat safhada bunun bir an önce önleminin alınması lazım. Bunun içerisinde hem yerel belediyelerimiz hem tarım il ve ilçe müdürlüklerinin göreve davet ediyorum. Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle halkımızın hijyenik şekilde gıdalarını temin etmelerine vesile olalım. Bu vesile ile tüm halkımızın ve Vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum.Şanlıurfa’mızda Esnaf Sicil Müdürlüğü imiz var. Esnaf Sicil müdürlüğümüzde maliyeye kayıtlı olup da şu anda esnaf odalarına kayıtlı 15 bine yakın Demek ki burada 15 bine yakın Maliye kaydı olup da belediyeden ruhsat almamış esnaf bulunmakta. Bunun için yerel belediyelerimizin kayıt dışı ile ilgili ruhsat alma ile ilgili görevlerini yapmıyorlar. Bunu da yaptıracak olan belediye ve zabıta amirleridir zabıta lardır, bu zabıta larımızı göreve çağırıyoruz. Ben yıllardan beridir belediye başkanları ile bu konuyu defalarca konuşmamıza rağmen askıda kalıyor. İnşallah bundan sonra bayramda halkımızı kalitesiz ürün yemesine mani olalım bu konuda birbirimize yardımcı olalım. Tarım İl müdürlükleri ile beraber özellikle şeker ve lokum ile ilgili kalitesiz ürünler piyasada çok var. Adam cadde üzerinde üzerine şeker satıyor, yolda Kalkan toz toprak hepsi o şekerin lokumun üzerine siniyor bunlara önlemimizi lazım. Kayıt dışı hem de sağlıksız malzeme satıyorlar vatandaşlarımıza, Ayriyeten haksız kazanç elde ediyorlar. Benim işyerim maliyesini sigortasını bağ kurunu ödüyor. Burada hem benim hem oda başkanlarının, hem maliyenin, belediyelerin görev yapması lazım yapmadıkları zaman bu aleyhimizedir yapmaları lazım ki bu tür haksız kazançlara önleyelim ve kaliteli ürünleri vatandaşlarımıza sunalım.Şanlıurfa'da lokanta 2000 tane bulunmakta tatlıcılarda bunlara dahil, tabii 600 tane kayıtlı var Diğeri kayıtsız Fırıncılar da yine aynı şekilde, Berberler aynı şekilde bu halkımıza direkt hizmet veren sektörler tüm kesimlerde, tüm sektörlerde var. Ama özellikle gıda ile ilgili olan sektörlerde kayıp ve kaçak faaliyetler çok fazla bulunmakta, bu konu ile ilgili yetkilileri bir an önce göreve davet ediyorum denetimlerini ve incelemelerini düzgün bir şekilde yapmalarını diliyorum.”dedi.Editör: Ahmet Şen