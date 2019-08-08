Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Ağustos 2019 13:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar

ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar

ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı ekipler ile Belediye ye bağlı zabıta ekipleri kayıp, kaçak ve denetim konusunda görevlerini yapmadıklarını belirten (ŞESOB) Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Başkanı Şefik Bakay, yetkilileri görevlerini düzgün yapmaları konusunda göreve davet etti.

(ŞESOB) Başkanı BAKAY yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:  “Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu vesile ile Esnaf ve Sanatkarlarımızın kendi içerisinde yapacağı görevler vardır. Bu görevler içerisinde tüm halka satış yaparken bunu hijyenik şartlarla satış yapmasını istirham ediyoruz. Halkımızın da merdiven altı işyerlerinden alışveriş yapmalarını istiyoruz. Çünkü burada yapılan gıdalar hijyenik değil ve kalitesiz mallar olduğunu bunu defalardır beyan ediyoruz buradan kontrol mercilerine de Göreve davet ediyorum görevlerini düzgün bir şekilde yapmıyorlar.

Kayıt dışı Urfa'da hat safhada bunun bir an önce önleminin alınması lazım. Bunun içerisinde hem yerel belediyelerimiz hem tarım il ve ilçe müdürlüklerinin göreve davet ediyorum. Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle halkımızın hijyenik şekilde gıdalarını temin etmelerine vesile olalım. Bu vesile ile tüm halkımızın ve Vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum.




 

15 Bine Yakın Maliye Kaydı Olup Da Belediyeden Ruhsat Almamış Esnaf Bulunmakta


Şanlıurfa’mızda Esnaf Sicil Müdürlüğü imiz var. Esnaf Sicil müdürlüğümüzde maliyeye kayıtlı olup da şu anda esnaf odalarına kayıtlı 15 bine yakın Demek ki burada 15 bine yakın Maliye kaydı olup da belediyeden ruhsat almamış esnaf bulunmakta. Bunun için yerel belediyelerimizin kayıt dışı ile ilgili ruhsat alma ile ilgili görevlerini yapmıyorlar. Bunu da yaptıracak olan belediye ve zabıta amirleridir zabıta lardır, bu zabıta larımızı göreve çağırıyoruz. Ben yıllardan beridir belediye başkanları ile bu konuyu defalarca konuşmamıza rağmen askıda kalıyor. İnşallah bundan sonra bayramda halkımızı kalitesiz ürün yemesine mani olalım bu konuda birbirimize yardımcı olalım. Tarım İl müdürlükleri ile beraber özellikle şeker ve lokum ile ilgili kalitesiz ürünler piyasada çok var. Adam cadde üzerinde üzerine şeker satıyor, yolda Kalkan toz toprak hepsi o şekerin lokumun üzerine siniyor bunlara önlemimizi lazım. Kayıt dışı hem de sağlıksız malzeme satıyorlar vatandaşlarımıza, Ayriyeten haksız kazanç elde ediyorlar. Benim işyerim maliyesini sigortasını bağ kurunu ödüyor. Burada hem benim hem oda başkanlarının, hem maliyenin, belediyelerin görev yapması lazım yapmadıkları zaman bu aleyhimizedir yapmaları lazım ki bu tür haksız kazançlara önleyelim ve kaliteli ürünleri vatandaşlarımıza sunalım.



 

Denetimlerini Ve İncelemelerini Düzgün Bir Şekilde Yapmalarını Diliyorum

Şanlıurfa'da lokanta 2000 tane bulunmakta tatlıcılarda bunlara dahil, tabii 600 tane kayıtlı var Diğeri kayıtsız Fırıncılar da yine aynı şekilde, Berberler aynı şekilde bu halkımıza direkt hizmet veren sektörler tüm kesimlerde, tüm sektörlerde var. Ama özellikle gıda ile ilgili olan sektörlerde kayıp ve kaçak faaliyetler çok fazla bulunmakta, bu konu ile ilgili yetkilileri bir an önce göreve davet ediyorum denetimlerini ve incelemelerini düzgün bir şekilde yapmalarını diliyorum.”dedi.



Editör: Ahmet Şen

Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar
ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar
ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar
HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine Katıldı
HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine Katıldı
HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine Katıldı
Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Kapanan Birecik Keleynak Yolu ile İlgili Şanlıurfa Valiliğine Yazısı
Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Kapanan Birecik Keleynak Yolu ile İlgili Şanlıurfa Valiliğine Yazısı
Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Kapanan Birecik Keleynak Yolu ile İlgili Şanlıurfa Valiliğine Yazısı
Sınavsız, Mülakatsız İlçe Milli Eğitim Müdürü Olan Yetenekli Baldız
Sınavsız, Mülakatsız İlçe Milli Eğitim Müdürü Olan Yetenekli Baldız
Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçen ay atanan Hale Bağce Özbaş’ın görevine, bakanlıkta genel müdür olan eniştesi, Yusuf Büyük’ün yardımıyla, sınavlara ve mülakatlara girmeden atandığı iddia edildi.
​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
Yeni binasıyla geçen sene hizmet vermeye başlayan Birecik Devlet Hastanesinde, Birecikli hayırsever iş adamı Ahmet AÇILAN’ın katkılarıyla 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, törenle hizmete açıldı.
Siverek STO Başkanı Serdar Bucak'ın Sigortacılık Haftası İlgili Açıklaması
Siverek STO Başkanı Serdar Bucak'ın Sigortacılık Haftası İlgili Açıklaması
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Serdar BUCAK, Türkiye'de henüz istenilen seviyelerde olmasa da sigortacılık sektöründe son yıllarda hızlı gelişmeler yaşandığını bildirdi
​Siverek TSO Sigortacılar Meslek Komitesi Üye Ziyaretleri Başladı
​Siverek TSO Sigortacılar Meslek Komitesi Üye Ziyaretleri Başladı
Siverek İlçemizde Faaliyet Gösteren Sigortacılık Meslek Mensuplarını, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sigortacılar Meslek Komitesi ziyaretleri Neticesinde Bir Araya Geldi
Eyyübiye Belediye ​Başkanı Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.
Eyyübiye Belediye ​Başkanı Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.
Eyyübiye Belediye ​Başkanı Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.
​Harran Üniversitesi’nde Kaz Satışları Başladı
​Harran Üniversitesi’nde Kaz Satışları Başladı
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen kaz yetiştiriciliği projesi sonuçlarını vermeye başladı.
İmamoğlu O Teyzeyi Buldu
İmamoğlu O Teyzeyi Buldu
İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında kendisine "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Teyze'nin evine konuk olduğunu duyurdu.
Şanlıurfa Valisi Erin, Jeotermal Seraların Kurulması İçin Talimat Verdi
Şanlıurfa Valisi Erin, Jeotermal Seraların Kurulması İçin Talimat Verdi
Şanlıurfa Valisi Erin, kentte seracılığın geliştirilmesi, yeni jeotermal seraların kurulması ve mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, hazine arazilerinin değerlendirilmesi için ilgililere talimat verdi.
​Salça Makinesine Kolunu Kaptırdı
​Salça Makinesine Kolunu Kaptırdı
Şanlıurfa’da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.
ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar
ŞESOB Başkanı Bakay / Tarım İl Ve Zabıtalar Görevlerini Düzgün Yapmıyorlar
HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine Katıldı
HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine Katıldı
Sınavsız, Mülakatsız İlçe Milli Eğitim Müdürü Olan Yetenekli Baldız
Sınavsız, Mülakatsız İlçe Milli Eğitim Müdürü Olan Yetenekli Baldız
​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:56
Güneş
05:28
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:33
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿