HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine Katıldı

HRÜ Akademisyenleri Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Kadın Girişimciler Etkinliğine KatıldıTrabzon Ticaret Sanayi Odası ve Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası AB Bilgi Merkezlerinin destekleriyle, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Trabzon ve Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulları tarafından düzenlenen geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da birincisi yapılan “Trabzon’dan Şanlıurfa’ya Girişimciler Buluşuyor” etkinliğinin ikinci etabı, 5-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.Protokol tarafından yapılan açış konuşmalarının ardından etkinlik, ‘AB ve Türkiye’de kadının durumu’ konulu panel ile devam etti. Panele, Harran Üniversitesi’ni temsilen Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Harran Üniversitesi Kadın Sorunlarını Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜKAM) müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Çadırcı, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda Harran Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emine Teker ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Mehtap Erdoğan panelist olarak katıldı.Panelin ardından eğitimlerle devam eden etkinliğin ikinci gününde ise kadın girişimciler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’na etkinliğin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyaretin ardından düzenlenen forumla iki şehir ‘Birlikte neler yapabiliriz’ konusuna vurgu yaptı.Şanlıurfa ve Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurullarında yer alan iş kadınları arasında, birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla Trabzon’da gerçekleştirilen etkinlik, iki il arasında kardeşlik protokolü imzalanmasıyla son buldu. Her iki ilin kadın girişimcileri arasında imzalanan kardeşlik protokolü gereğince, turizm ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde ticari iş birliğinin geliştirilmesi kararı alınan toplantının, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları tarafından da bir model olarak uygulanabilir olmasının hedeflendiği belirtildi.Editör: Ahmet Şen