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Bu haber 08 Ağustos 2019 11:51:23 Tarihinde eklenmiştir.

Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Kapanan Birecik Keleynak Yolu ile İlgili Şanlıurfa Valiliğine Yazısı

Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Kapanan Birecik Keleynak Yolu ile İlgili Şanlıurfa Valiliğine Yazısı

Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Kapanan Birecik Keleynak Yolu ile İlgili Şanlıurfa Valiliğine Yazısı

Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’den Şanlıurfa Valisi’ne Dilekçesi

Sayın Valim, Ek’te ki dilekçelerimde de belirttiğim üzere Birecik –Halfeti yolu arasında bulunan Kelaynak- Bağlar yolunda ki kayalar, heyelan sonucu yola düşmüş ve maalesef, 3 aya yakın zamandır bu yol o günden bugüne kadar bir türlü açılmamıştır. Bu yolun bu zamana kadar açılmamasını bir türlü anlayamadık. Çünkü yetkililer bu konu üzerinde açıklama yapmamaktadırlar. 

Sayın Valim, Heyelan sonucu kapanan bu yolun açılması hepimiz için önemlidir. Bölge halkının geçim kaynağı olan Turizm, Ticaret, Çiftçilik ve Hayvancılık konularında son 3 aydır bölge halkı zorluk çekmektedirler. Türkiye’nin %70 fıstık üretimini sağlayan bir bölgenin ve bizlerin gözbebeği olan Birecik, Halfeti, Bozova ve Bölge köylerinin aktif bir şekilde kullandığı bu yolun açılmaması insanları isyan ettirir hale gelmiştir. Yolun açılması ve tehlike arz eden kayaların dinamitlerle patlatılarak bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını sağlama konusunda yardımlarınızı saygılarımla arz ederim. 
 
 Sayın Valim, Bu vesile ile yaklaşan mübarek Kurban Bayramınızı da en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

 (Not: Ek’te ki dilekçelerimin değerlendirilmesini saygılarımla arz ederim.)   

Saygılarımla / Birecik Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN     


Editör: Ahmet Şen

                                             
                                                                                  
                                                                             
                                                                                    
                                                                                           
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