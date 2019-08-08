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Bu haber 08 Ağustos 2019 10:47:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı

Yeni binasıyla geçen sene hizmet vermeye başlayan Birecik Devlet Hastanesinde, Birecikli hayırsever iş adamı Ahmet AÇILAN’ın katkılarıyla 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, törenle hizmete açıldı.

​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı

Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı 


Yeni binasıyla geçen sene hizmet vermeye başlayan Birecik Devlet Hastanesinde, Birecikli hayırsever iş adamı Ahmet AÇILAN’ın katkılarıyla 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, törenle hizmete açıldı.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açılış törenine Kaymakam Dr. Fatih ÇELİKKAYA, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M.Emre ERKUŞ, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet KARA, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet AÇAR,  İlçe Sağlık Müdürü Özlem KURAL, Birecik Devlet Hastanesi yöneticileri, bazı STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 


Okunan duanın ve kesilen kurdelenin ardından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M.Emre ERKUŞ, Birecikli hayırsever işadamı Ahmet AÇILAN’a plaket takdim ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçe hastanelerine daha fazla yatırım yapmaya devam edeceklerini ve yeni açılan yenidoğan yoğun bakım ile bebeklerin ilçe dışına gitmesinin önüne geçileceğini ve ünitenin bölge halkına hayırlı olması dileklerini iletti.


Editör: Ahmet Şen
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​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
​Birecik Devlet Hastanesinde 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Açıldı
Yeni binasıyla geçen sene hizmet vermeye başlayan Birecik Devlet Hastanesinde, Birecikli hayırsever iş adamı Ahmet AÇILAN’ın katkılarıyla 10 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, törenle hizmete açıldı.
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