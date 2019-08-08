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Bu haber 08 Ağustos 2019 09:59:48 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek STO Başkanı Serdar Bucak'ın Sigortacılık Haftası İlgili Açıklaması

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Serdar BUCAK, Türkiye'de henüz istenilen seviyelerde olmasa da sigortacılık sektöründe son yıllarda hızlı gelişmeler yaşandığını bildirdi

Siverek STO Başkanı Serdar Bucak'ın Sigortacılık Haftası İlgili Açıklaması

Sigortacılık Haftası

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı S.Serdar BUCAK, Türkiye'de henüz istenilen seviyelerde olmasa da sigortacılık sektöründe son yıllarda hızlı gelişmeler yaşandığını bildirdi


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Bucak konuşmasında, sigortacılığın son yıllarda çok ciddi önem kazandığını, Oda olarak Sigortacılık Meslek Komitesinin iki yıldır Sigorta Haftası etkinliklileri düzenlediğini, önümüzdeki yıllarda da bu etkinlikleri ulusal düzeyde sempozyuma dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Ferit HASBAY ise konuşmasında, sigorta haftasıyla tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, sigorta hakkında bilinçlendirilmesi, tüketicilerin sektöre ve sektörün geleceğine güven duyulmasının hedeflendiğini kaydetti.


HASBAY her sektörde olduğu gibi sigortacıların da birçok sorun ve sıkıntılarının mevcut olduğunu belirttiği konuşmasında, meslek mensuplarıyla birlikte bir araya gelmek, birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak, sorunlara daha hızlı çözümler bulmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Editör: Ahmet Şen
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