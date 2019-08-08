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Bu haber 08 Ağustos 2019 08:41:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek TSO Sigortacılar Meslek Komitesi Üye Ziyaretleri Başladı

Siverek İlçemizde Faaliyet Gösteren Sigortacılık Meslek Mensuplarını, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sigortacılar Meslek Komitesi ziyaretleri Neticesinde Bir Araya Geldi

​Siverek TSO Sigortacılar Meslek Komitesi Üye Ziyaretleri Başladı

Siverek TSO Sigortacılar Meslek Komitesi Üye Ziyaretleri Başladı


Siverek İlçemizde Faaliyet Gösteren Sigortacılık Meslek Mensuplarını, Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sigortacılar Meslek Komitesi ziyaretleri Neticesinde Bir Araya Geldi

Siverek ilçesinde faaliyet gösteren sigortacılık meslek mensupları, Siverek Ticaret Odası (STSO) Sigortacılar Meslek Komitesi'nin düzenlediği ziyaretlerde bir araya geldi.

Ziyaretler neticesinde konuşan STSO Sigortacılar Meslek Komitesi Başkanı Ferit Hasbay, yeni düzenlemeler hakkında meslektaşlarını uyardı.

2007 yılında kabul edilen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeni düzenlemelerle sigortacılığın öneminin arttığını ve kariyerli meslek haline geldiğini öne süren Bıçakçı, 'Yeni düzenlemeler sayesinde artık Uygunluk Belgesi ve Levha Kaydı olmayan hiçbir şahıs ve kurum sigorta acenteliği yapamamaktadır. Sigortacılık mesleğini ancak bu mesleğin vasıflarını taşıyan kişiler yapabilmektedir' diye konuştu.

Sigortanın günümüzde vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu ifade eden Sigortacılar Meslek Komitesi Başkan yardımcısı Sedat Ağırtmış şöyle konuştu:

'Eskiden maddi hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale ediyordu. 2008 yılından bu yana 'Maddi hasarlı tespit tutanağı' uygulaması yapılmaktadır. Ne yazık ki, bunu bazı kişiler haksız kazanç elde etmek için kullanmakta. 2008 yılından bu güne kadar ülkemizdeki maddi hasarlı kazaların yüzde 30'unun sahte olduğu anlaşılmıştır. Anlaşmalı sahte hasarlara karışanlar sigorta fiyatlarının artışına, sigorta şirketleri ile müşteriler arasında güven azalmasına neden olmaktadır.' Dedi.


Yeliz AKIN / Genel Sekreter




Editör: Ahmet Şen
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