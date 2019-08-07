​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı

Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla YakalandıJandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarmanın yaptığı çalışmada Maden İlçesi Işıktepe Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Düzenlenen operasyon da şüpheli gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarmaya götürüldü.Editör: Ahmet Şen