Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Ağustos 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı

Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. 


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarmanın yaptığı çalışmada Maden İlçesi Işıktepe Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Düzenlenen operasyon da şüpheli gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.  
Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarmaya götürüldü. 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı
​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
​Şanlıurfa'ya Bağlı Birecik İlçesinde Adliye Şoförü Evinde Ölü Bulundu
​Şanlıurfa'ya Bağlı Birecik İlçesinde Adliye Şoförü Evinde Ölü Bulundu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor
Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor
Şanlıurfa’da bir grup çiftçi, tarlalarına su gitmediğini iddia ederek açıklama yaptı.
5 Milyon TL Değerinde Eroin Ele Geçirildi
5 Milyon TL Değerinde Eroin Ele Geçirildi
Erzincan polisinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 3,5 milyon TL tutarında toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirildi.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.
Ben Savcıyım Diyerek 43 Bin Lira Dolandırdı
Ben Savcıyım Diyerek 43 Bin Lira Dolandırdı
Kendisini 'savcı' olarak tanıtan ve bir kişiyi 43 bin lira dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Viranşehir Belediyesi Bayram Temizliği Başlattı
Viranşehir Belediyesi Bayram Temizliği Başlattı
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların hizmet alanında herhangi bir sorun yaşamaması için Viranşehir belediyesi kolları sıvadı.
​Şanlıurfa’da Korkutan Yangın
​Şanlıurfa’da Korkutan Yangın
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
​Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Bucak’tan Açıklama
​Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Bucak’tan Açıklama
​Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal Bucak’tan Açıklama
​Eski Yarbay’dan Melih Gökçek Hakkında Tepki Çekecek Başvuru
​Eski Yarbay’dan Melih Gökçek Hakkında Tepki Çekecek Başvuru
FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan atılan eski yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Şanlıurfa merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.
Akçakale’de Pamuk Tarlasında 500 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
Akçakale’de Pamuk Tarlasında 500 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı
​Uyuşturucu Taciri; Jandarma Ekipleri tarafından 2 Kilo Esrarla Yakalandı
Eyyübiye Belediye ​Başkanı Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.
Eyyübiye Belediye ​Başkanı Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.
​Şanlıurfa'ya Bağlı Birecik İlçesinde Adliye Şoförü Evinde Ölü Bulundu
​Şanlıurfa'ya Bağlı Birecik İlçesinde Adliye Şoförü Evinde Ölü Bulundu
Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor
Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:55
Güneş
05:27
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:34
Yatsı
21:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿