Eyyübiye Belediye ​Başkanı Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.

Başkan Kuş, İşgal Edilmek İstenen Alanı Park Yaptı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, saha gezileri kapsamında gittiği Ruha mahallesinde, daha önce işgal edilmek istenen arsaya ekipleri yönlendirip, alanı yeşil alan olarak bölge halkının hizmetine sunacak.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha mahallesinde daha önce işgal edilmek istenen arsayı park alanı olarak mahalleye kazandırıyor. Saha gezileri kapsamında gittiği Ruha mahallesinde, Mahalle MuhtarıMehmet Polat ve vatandaşlarla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, işgal edilmek istenen arsaya anında ekipleri yönlendirip alanı yeşil alan olarak bölge halkının hizmetine sunacak. Vatandaşların park talebine anında karşılık veren Başkan Kuş’un bu hareketi takdir toplarken, Mahalle Muhtarı ve vatandaşlar Başkan Kuş’a, teşekkür etti. İşgale asla müsaade edilmeyeceğini belirten Başkan Kuş, Eyyübiye halkının hakkını korumayı sürdüreceklerini söyledi.Kısa süre içinde mahalleye yeşil alan kazandıracaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Ruha mahallemizdeyiz. Bölgenin önemli eksikliklerinden biri olan yeşil alan için çalışma başlattık. Daha önce işgal edilmek istenen park alanını şuan ekiplerimiz temizliyor ve İnşallah en kısa zaman içerisinde Ruha Mahallemize park olarak kazandıracağız. İnşallah çocuk parkları da yapacağız. Eyyübiye halkı, Ruha mahallesi sakinleri her şeyin en güzelini hak ediyor ve onlara en güzel alanları kazandıracağız. İşgale de müsaade etmeyeceğiz.” dedi.Ruha Mahalle Muhtarı Mehmet Polat ise açıklamasında şunları söyledi,” Ben öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a çok teşekkür ediyorum. Her zaman her şeyi yerinde takip eden bir başkanımız var bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. “Editör: Ahmet Şen