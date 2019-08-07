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Bu haber 07 Ağustos 2019 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor

Şanlıurfa’da bir grup çiftçi, tarlalarına su gitmediğini iddia ederek açıklama yaptı.

Ekinleri Kuruyan Çiftçilerden Açıklama / 63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor

Ekinleri kuruyan çiftçilerden açıklama 





 

Şanlıurfa’da bir grup çiftçi, tarlalarına su gitmediğini iddia ederek açıklama yaptı. 

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mağaracık, Keremli, çiftçileri, arazilerine su verilmediği için 64 bin dönümlük mahsullerinin kurumaya başladığını iddia ederek Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü önünde toplandı. DSİ yetkilileriyle görüştüklerini söyleyen çiftçiler, yetkililerin sorunu 2 gün içinde çözecekleri sözünü verdiklerini iddia etti. Sorunlarının en kısa zamanda çözülmesini isteyen çiftçiler, sorun çözülmediği takdirde ürünlerinin tamamen kuruyacağını belirtti. 
Kanallarda su olmadığını söyleyen İbrahim Halil Gündoğdu, “Biz Günışığı Projenin mağduru çiftçileriyiz. İki yıl bize su veriyorlar diye kanal yaptılar, kanallarında su yok. İnsan ölüyor, insan yaşlanıyor. Devlet ölmez, devlet yaşlanmaz. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Biz devletimizden, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Lütfen bize el uzatsınlar, yardım etsinler. Mahsullerimiz kuruyor. Buradaki arkadaşlarımın hepsi perişanlar. Mahsuller verim vermek üzereyken sularımız bir haftadır kesik durumda. Biz durumu müdüre iletiyoruz, müdür bizimle ilgilenmiyor. Kimse ile husumetimiz yoktur, bize su getirilmiyor. Biz sadece devletimizden, büyüklerimizden su istiyoruz” dedi. 


 

63 Bin Dönüm Arazi Kuruyor 

Projede 163 bin dönüm arazi olduğunu söyleyen Eyüp Yıldırım ise, “Günışığı Projesinde toplam 163 bin dönüm arazi var. Bunun 63 bin, 64 bini şu anda kurumaya mahkum bırakılmış durumda. Şu anda Keremli, Mağaracık, Topraklı’ya bağlı Tileyli, Çeltik, Sarıkuyu ile Balkatan’a bağlı Beşik Mahallelerinde yüzlerce insan ekmek yiyor ve şu anda hepsi mağdur durumda. Bizler şantiyeye gidiyoruz. Şantiye topu DSİ’ye atıyor, DSİ de şantiyeye atıyor. 



 

Geçen Sene Aynı Problemleri Yaşadık 

Biz yetkililere sesimizin duyurulmasını istiyoruz. Lütfen bu insanları bu hele sokmayın. Geçen sene aynı problemleri yaşadık. Daha sonra bizlere farklı açılardan sorunun giderildiğini söylediler ama aynı sorunla karşı karşıyayız. Şu anda bölgenin tamamına en az 15 günden bu yana bir damla su verilmemiş. Yukarı bölgelerde ise şu anda dereler taşmış durumda. Ya bize farklı bir tahliye yapsınlar yada fazla kullanımı engellesinler. Bizler artık mağdur olmak istemiyoruz” şeklinde konuştu. 



 

DSİ Yetkilileri De Konunun Üzerinde Çalışmanın Devam Ettiğini Söyledi

Çiftçiler Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü önünde düzenledikleri basın açıklamasının ardından kendi imkanlarıyla ekinlerini sulamak üzere tarlalarının başına geri döndü. 
DSİ yetkilileri de konunun üzerinde çalışmanın devam ettiğini söyledi. 




Editör: Ahmet Şen
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