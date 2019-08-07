Siverek Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komite ziyaretleri Meclis üyesi Keke Bucak başkanlığında yapıldı.Ziyaretler sonucunda sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği ve diyalogları arttırmaya yönelik daha fazla organize olunması gerektiği , sorunlarımıza beraberce çözüm arayışımızın artarak devam edeceği hususlarında görüş birliğine varılmış olup yapacağımızın istişarelerin devamı, ilerletilmesi, sürdürülebilir hale getirilmesi gayesiyle ve odalarımızın sektörel çalışmalarından haberdar olmak maksadıyla ortak iletişim grubu oluşturmak kararı alınmıştır.Yeliz AKIN / Genel SekreterEditör: Ahmet Şen