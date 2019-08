Viranşehir Belediyesi Bayram Temizliği Başlattı

Viranşehir Belediyesi İlçede Bayram Temizliği BaşlattıYaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların hizmet alanında herhangi bir sorun yaşamaması için Viranşehir belediyesi kolları sıvadı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Mezarlıklar koordineli çalışma adına Park Bahçe Müdürlüğü tarafından temizlenmeye başlandı. Yaklaşan Kurban Bayramında mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşların temiz ve hijyen bir ortamda ziyaretlerini yapmaları için her türlü tedbir alındı.Belediye Başkanı Salih ekinci konu ile ilgili yaptığı açıklamada” Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi olarak koordineli çalışma adına Büyükşehir belediyemize ait olan mezarlıklarda Kurban Bayramı öncesi temizlik, bakım ve onarım işlerini yapıyoruz. Her ne kadar Büyükşehir Belediyesine ait olsa da sonuçta Viranşehir bizim memleketimiz ve bizler memleketimize hizmet etme adına var gücümüzle çalışacağız. Daha iyi ve yaşanılabilir bir Viranşehir için Belediye birimleri olarak her daim hizmet etmek için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanacağız” dedi.Editör: Ahmet Şen