​Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Bucak’tan Açıklama

Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal Bucak’tan AçıklamaSon dönemlerde ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklar inşaat sektörünü negatif yönde etkilemiş bulunmaktadır. Hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda, faizlerin aşağıya çekilmesi ve yapı stokunun azaltılması noktasında önemli düzenlemeler yapılmış ve yine; beyaz eşya, otomotiv ve mobilya sektörü ile ilgili olarak katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri yapılarak ilgili sektörlerde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Diğer taraftan ; inşaat malzemelerine yönelik olarak evlerde kullanılan kombi, radyatör, küvet, cam balkon, duş teknesi, duşa-kabin, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı ve mobilya satışlarındaki katma değer vergisi oranının % 18 ‘den % 1'e düşürülmesi kısmen faydalı olmuş ve alıcılar adına avantaj sağlamıştır.Bu arada, inşaat sektöründe konut satışları ile bağlantılı % 1 oranında yapılan teslimler yüklenilen katma değer vergisi ile bağlantılı olarak İADE uygulamasını da beraberinde getirmekte ve iade işlemlerinde; mükelleflere, Yeminli Mali Müşavirlere ödenen iade raporları ile bağlantılı ek bir yük getirmesine sebebiyet vermekte ve vergi idaresine de ilave ve bir iş yükü getirmektedir. Bu kapsamda, inşaat sektöründeki daralma ile bağlantılı inşaat maliyetlerinin azaltılması, satış fiyatlarının düşmesi, alıcıların talebinin artması ve yine; gereksiz iade işlemlerine sebebiyet verilmemesi için inşaat malzemesi satışlarında katma değer vergisi oranının yukarıda belirtilen sınırlarda kalmayıp genelini kapsaması sektör adına olumlu olacaktır. Ekonomik gelişmeler ile bağlantılı yarım kalmış inşaatların tamamlanması ve yeni yatırımların yapılmasına katkı sağlayacaktır.Konunun Birliğimiz vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na intikal ettirilmesi hususunda odamız üyeleri çıkarlarını düşünerek ve 3. Meslek Komitemizin beklentileriyle girişimimizin sonuç getirmesini temenni ederim.Salih Serdal BUCAKSiverek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaşkanıEditör: Ahmet Şen