​Eski Yarbay’dan Melih Gökçek Hakkında Tepki Çekecek Başvuru

Kılıçdaroğlu Yakasına Rozet Takmıştı

Eski Yarbay’dan Melih Gökçek Hakkında Tepki Çekecek BaşvuruFETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan atılan eski yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.2015 yılında şehit olan kardeşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözlerle gündeme gelen, sonrasında FETÖ'cü olduğu iddiasıyla TSK'dan atılan eski yarbay Mehmet Alkan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında terör savcılığına suç duyurusunda bulundu.Alkan, yaptığı duyurusunu Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu; "Arınç'a göre 'parsel parsel satan; Metiner'e göre 'siyasi ayaktan olduğu için istifa ettirilen'; buna ragmen hala CHP'ye saldıran GÖKÇEK adlı UTANMAZ hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' Ankara Terör Savcılığına ihbarda bulundum"FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, bir süre sonra CHP'ye üye olmuş; Alkan'nın rozetini ise grup toplantısı esnasında bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, takmıştı.Editör: Ahmet Şen